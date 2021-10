CRAR le ganó también a UNI y llegó a la punta

El Círculo Rafaelino de Rugby sumó una nueva victoria este sábado. Fue la cuarta en otras tantas presentaciones en el torneo de Primera División del TRL, venciendo como visitante a Universitario de Santa Fe por 34 a 24. Además lo hizo nuevamente con bonus, lo cual sumado a la derrota de Jockey de Venado Tuerto ante Tilcara lo dejó en la cima de las posiciones.

En el escenario de Las Delicias, los puntos del CRAR fueron través de un try de Matías Rocchi a los 13', try de Esteban Appó a los 32', try de Santiago Kerstens a los 35' y try penal a los 40, todo en el primer tiempo, más otro try de Facundo Aimo a los 4' del segundo período. Kerstens, que fue apertura en este encuentro reemplazando a Pablo Villar, sumó también un penal y tres conversiones.

La formación inicial dispuesta por el Head Coach Enrique López Durando fue con: 1 Matías Rocchi, 2 Gastón Zbrun y 3 Juan Ghizzoni; 4 Juan Imvinkelried y 5 Franco Davicino; 6 Gian Allasino, 7 Manuel Mandrile y 8 Facundo Aimo; 9 Esteban Appó y 10 Santiago Kerstens; 11 Francisco Fuglini, 12 Juan N. Imvinkelried (c), 13 Guillermo Brown, 14 Leonardo Sabellotti; 15 Mateo Villar.

Cambios: 45' José Francone por G. Brown; 52' Mariano Ferrero por Allasino, 58' Benjamín Acosta por Appó, 60' Nicolás Gutiérrez por J.M. Imvinkelried, 63' Santiago Gutman por Aimo, 72' Lautaro Duria por Rocchi, 76' Homero Corach por M. Villar, 79' Nahuel Rojas por G. Zbrun.

La cuarta fecha se completó con estos marcadores: Tilcara de Paraná 34 – Jockey de Venado Tuerto 26; Logaritmo 23 – Alma Juniors de Esperanza 43 y La Salle 8 – Los Caranchos 44.

Posiciones: CRAR 19; Jockey 16; Los Caranchos 12; Tilcara 10; Alma Juniors 8; Universitario (SF) 6; Logaritmo 5 y La Salle 4.

Próxima fecha (5ª): Universitario vs. Tilcara; CRAR vs. La Salle; Los Caranchos vs. Logaritmo y Alma Juniors vs. Jockey.