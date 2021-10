Liga: sigue la penúltima con otros tres partidos

Tres partidos marcarán la continuidad este domingo de la penúltima fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, aunque el mayor foco de interés estuvo el viernes por la noche donde ganaron sus respectivos encuentros 9 de Julio y Argentino Quilmes, los que buscan quedarse con el título.

En el Germán Soltermam, el puntero 9 de Julio derrotó a Florida de Clucellas por 2 a 0 con un doblete del goleador Agustín Burdesse, a los 10' y 26' del complemento. El León también ganó 3 a 0 en Reserva.

El escolta Quilmes también hizo su trabajo y le ganó al Deportivo Tacural por 2 a 1 en el estadio Agustín Giuliani, para seguir a un punto de los julienses. Los goles también llegaron en el complemento por Ignacio Ynfante (18') y Juan J. Weissen (34'), descontando Andrés Mandrille a los 38'. En Reserva también ganaron los cerveceros, por 1 a 0. De tal manera, el título se definirá en la última fecha cuando 9 de Julio visite a Brown de San Vicente (que el jueves le ganó a Atlético 2 a 1) y Quilmes haga lo propio en Villa Rosas ante Peñarol.

Este domingo jugarán (14.30 hs. Reserva y 16 en primera) Libertad de Sunchales vs. Peñarol (Ariel Gorlino); Bochófilo Bochazo de San Vicente vs. Dep. Aldao (Sergio Romero) y Dep. Ramona vs. Ben Hur (Claudio González), mientras que mañana (20.30 y 22) completarán Talleres de M. Juana vs. Sportivo Norte (Guillermo Vaccarone).

Así están las posiciones: 9 de Julio 36 puntos; Quilmes 35; Libertad y Ferro 26; Ben Huir 25; Tacural 21; Peñarol, Brown y Atlético 19; Sp. Norte y Ramona 15; Aldao 14; Unión 12; Bochazo 11; Talleres 8 y Florida 6.



EN PRIMERA B

El torneo de ascenso liguista también tuvo adelantos. En la 10° y anteúltima fecha del Apertura de Zona Norte, Argentino de Vila que derrotó 2-0 a Moreno de Lehmann, con goles de Nicolás Dondo y Gonzalo Manelli, y alcanzó la punta junto a Independiente de San Cristóbal (tiene un partido menos).

Además, Sportivo Roca se recuperó de la derrota en la fecha pasada y goleó 4-1 a San Isidro de Egusquiza. Juan Jaime, Iván López, José Negro y Denis Caglieris convirtieron para el vencedor, descontando Franco Walter para San Isidro.

Hoy jugarán (14.30 y 16 hs): Argentino de Humberto vs. Dep. Bella Italia (Mauro Cardozo); Belgrano San Antonio vs. Independiente de Ataliva (Guillermo Tartaglia) y Sp. Aureliense vs. Indep. de San Cristóbal (Rodrigo Pérez).

La Zona Sur tendrá hoy sus cinco partidos de la penúltima jornada y un duelo excluyente, el del puntero Atlético María Juana recibiendo al escolta Sp. Santa Clara, al que le lleva 2 puntos, por lo que si gana, el equipo local será campeón.

Estos serán los partidos: Zenón Pereyra vs. Sp. Libertad E. Clucellas (Gonzalo Hidalgo); San Martín vs. Def. Frontera (Brian Celis); La Hidráulica vs. Atl. Esmeralda (Leandro Aragno); Atl. María Juana vs. Sp. Santa Clara (Darío Suárez) y Dep. Josefina vs. Juv. Unida de Villa San José (José Domínguez).



FUTBOL FEMENINO

Se disputará la segunda fecha del torneo Clausura en cancha de Sportivo Norte, con esta programación: 9 hs. Reserva: Atl. Rafaela vs. 9 de Julio; 10.15 Reserva: Arg. Vila vs. Ferro Dho; 11.30 hs. Reserva: Dep. Libertad vs. Sp. Norte; 13 hs. Primera: Atlético Rafaela vs. 9 de Julio; 14:30 hs. Primera: Arg. Vila vs. Ferro Dho y 16 hs. Primera: Dep. Libertad vs. Sp. Norte.

Los árbitros serán: L. Gaitán – A. Estejeman – G. Arraygada – L. Santos.