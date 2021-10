De programas y fracasos

El mercado del trabajo de la Argentina acusa recibo de las continuas crisis económicas, de la falta de un programa para lograr crecimiento sostenible y desarrollo sustentable, de los costos laborales que desalientan la creación de empleo en el sector privado, la carga fiscal y un sinnúmero de distorsiones que es necesario corregir para avanzar hacia la conformación de un país en serio. Entre tantas inconsistencias figuran las políticas sociales forjadas para dar respuestas a urgencias sociales, como la pobreza, el hambre, la falta de empleo y de acceso a derechos básicos. Se trata de iniciativas que nacen como provisorias pero quedan para siempre en un país que procrastina las soluciones de los problemas, donde el parche y 'lo atamos con alambre' es el plan A, no el B.

El subsidio, como herramienta de gestión, tiene una importancia superlativa para subsanar temporariamente ciertas inequidades. Sin embargo, el uso y abuso de este instrumento por parte de sectores políticos lo convirtió en todo lo que está mal. Candidatos o funcionarios descubrieron la relación entre la asistencia social y el clientelismo político, que bien puede sintetizarse en la ecuación de "te doy el plan pero me tenés que votar o movilizarte cuando yo te diga". Una noble propuesta termina siendo bastardeada y utilizada como un factor de extorsión en el marco de un ambiente tóxico en el que el puntero político es amo y señor. Así, la figura del planero emergió en esta Argentina agrietada como una especie de clase social, ni alta, ni media, ni media baja, simplemente beneficiario de un plan.

Con el avance de la tecnología, al menos se logró bancarizar a quienes reciben la asistencia para que el dinero ya no deba pasar por un puntero político y se deposite vía transferencia en forma directa al titular del beneficio. De todos modos, las organizaciones sociales aún se las ingenian para controlar la puerta de acceso a los planes sociales, con lo que después obligan a los beneficiarios a realizar ciertas devoluciones, como concurrir a movilizaciones o protestas, como lo hizo la izquierda la semana pasada en Buenos Aires.

Al enviar un mensaje al Coloquio de IDEA, esta semana, el Papa Francisco sostuvo que "no se puede vivir de subsidios", ya que se trata de una "ayuda provisoria", por lo cual rescató la importancia de la "dignidad del trabajo que permita a todos construir el futuro con el esfuerzo y el ingenio".

Más allá del interés político en plena campaña electoral, desde el Gobierno nacional al menos disparó el debate de esta problemática al presentar una propuesta para trocar planes por trabajo. El programa Un Puente al Empleo tiene el objetivo de convertir los planes asistenciales en empleos decentes, se anuncia como una exención del 100% de las contribuciones patronales por 2 años más la posibilidad de tomar por 1 año el monto del plan como parte del salario.

Hace 30 años que se viene intentando dinamizar el empleo registrado ofreciendo reducciones transitorias en los costos laborales no salariales. Desde las “modalidades promovidas de contratación” previstas en la Ley Nacional de Empleo de 1991 cambian las denominaciones, pero no la sustancia ni los previsibles fracasos advierte el Instituto para el Desarrollo Social Argentino en su último informe.

La consultora sostiene que las evidencias acumuladas en 3 décadas no dan margen para esperar que este tipo de programa logre convertir planes en empleos. Por el contrario, considera fundamental que en el debate parlamentario se transparenten los objetivos pues el proyecto es eficaz para seguir usando a los pobres en beneficio de las organizaciones piqueteras. Pero si la meta es reducir la pobreza hay que modernizar las instituciones laborales para disminuir los costos no salariales y los riesgos de contratar un trabajador.