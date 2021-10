Victoria clave de Toprak Razgatlioglu

POR VICTOR HUGO FUX



(De nuestros enviados a San Juan). - Todo fue demasiado sencillo para Toprak Razgatlioglu (Yamaha), el turco que con su victoria en la Carrera 1 disputada en el Circuito Internacional San Juan Villicum, dio otro paso firme en su declarada intención de lograr su primer título en el WorldSBK.

Luego de escoltar en la Superpole al británico Scott Redding (Ducati), ingresó a la primera curva encabezando el grupo y a partir de esa impecable largada y del infortunio del autor de la pole que se fue al piso cuando era segundo, empezó a marcar una diferencia tranquilizadora sobre Jonathan Rea (Kawasaki) hasta el final de la competencia sabatina.

Una vez que el ganador edificó una brecha que le permitirá controlar la situación en todo momento, ya no hubo lugar para ningún tipo de sorpresas.

Razgatlioglu, en el día de su cumpleaños número 25, se hizo el mejor regalo, con un triunfo incuestionable, que lo convierte en más favorito que nunca para destronar al seis veces campeón norirlandés Rea.

El tercer lugar quedó en poder del italiano Michael Rinaldi (Ducati), que salvó la ropa de la casa italiana de Borgo Panigale luego de la prematura caída de Redding se quedó sin chances de luchar por la victoria.

Redding, que logró remontar finalmente desde el último hasta el noveno puesto, también hipotecó sus aspiraciones de llegar con buenas opciones a la definición del campeonato.

Más atrás, se generó una muy atractiva puja entre el británico Alex Lowes (Kawasaki) y el italiano Axel Bassani (Ducati) por la cuarta ubicación, que en definitiva fue para el representante del Reino Unido.

Entre los argentinos, el mejor posicionado fue Leandro Mercado (Honda), que concluyó 16° y lamentablemente fuera de la zona de puntos ante su gente; en tanto que terminó 18° Martín Solorza y se ubicó 19° Luciano Ribodino (que condujeron sendas Kawasaki) en la fecha mundialista, que con la visita del WorldSBK y el WorldSSP, se desarrolló en la República Argentina.

WorldSBK (Carrera 1): 1° Toprak Razgatlioglu (Yamaha); 2° Jonathan Rea (Kawasaki) a 5s295; 3° Michael Rinaldi (Ducati) a 9s417; 4° Alex Lowes (Kawasaki) a 12s808; 5° Axel Bassani (Ducati) a 13s980; 6° Michael van der Mark (BMW) a 15s007; 7° Garrett Gerloff (Yamaha) a 16s876; 8° Andrea Locatelli (Yamaha) a 19s267; 9° Scott Redding (Ducati) a 27s176; 10° Leon Haslam (Honda) a 31s571... 16° Leandro Mercado (Honda) a 48s516... 18° Martín Solorza (Kawasaki) a 1m39s426... 19° Luciano Ribodino (Kawasaki) a una vuelta.

Campeonato: Toprak Razgatlioglu 503 puntos; Jonathan Rea 474; Scott Redding 431; Michael Rinaldi 265 y Andrea Locatelli 257.



FESTEJÓ CLUZEL

El francés Jules Cluzel (Yamaha) fue contundente en la Carrera 1 del WorldSSP que se realizó este sábado en el Autódromo Internacional San Juan Villicum, al dominar de principio a fin en el cierre de la actividad sabatina para la telonera.

WorldSSP (Carrera 1): 1° Jules Cluzel (Yamaha); 2° Manuel González (Yamaha) a 4s774; 3° Can Öncü (Kawasaki) a 7s000; 4° Steven Odendaal (Yamaha) a 11s169; 5° Dominique Aegerter (Yamaha) a 11s324… 16° Andrés González (Yamaha) a 47s493… no clasificó Matías Petrati (Yamaha).

Campeonato: Dominique Aegerter 365 puntos; Steven Odendaal 313; Manuel González 269; Philipp Oettl 237 y Jules Clusel 216.