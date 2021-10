Empates en la B Nacional

Brown de Adrogué (43 puntos) y Gimnasia de Jujuy (42) empataron ayer 1-1, por la fecha 30, zona B, del torneo de la Primera Nacional de fútbol. En el sur del conurbano bonaerense, el equipo local se puso en ventaja por intermedio de un penal ejecutado por Facundo Bruera (Pt. 43m.), El conjunto jujeño estableció la igualdad a los 11m. de la segunda mitad, a través de Facundo Suárez.En tanto, Santamarina de Tandil (29 puntos) no pudo sostener la ventaja que había extraído al principio y empató finalmente 1-1 con Almagro (41). En el estadio General San Martín, el local se puso arriba con un remate del experimentado Mariano González (Pt. 13m.).El elenco de José Ingenieros niveló la cuenta por intermedio de un cabezazo de Luis Jerez Silva. Con este resultado, el elenco ‘aurinegro’ continúa en la última posición de la tabla, con 29 unidades, al igual que Brown de Puerto Madryn.Por la Zona B, donde recordemos que el viernes Atlético de Rafaela perdió 2 a 0 como local ante Barracas Central, este domingo jugarán: a las 16 Guillermo Brown vs. Instituto (Juan Pafundi); Indep. Rivadavia de Mendoza vs. All Boys (Adrián Franklin) y San Martín de San Juan vs. Tristán Suárez (Sebastián Zunino).Por Zona A: hoy a las 14 Alte.Brown vs. Dep. Maipú (Pablo Giménez); a las 16 Nueva Chicago vs. Agropecuario (Lucas Novelli) y Chacarita vs. Quilmes (Fabricio Llobet).