Consumo de productos básicos sigue en baja

El presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo (INDECOM), Miguel Calvete, evaluó ayer que las ventas de productos básicos continúan en baja y consideró que la solución del aumento de precios "no pasa por un congelamiento", sino por una "acuerdo de precios y salarios".El Gobierno apunta a congelar el precio de más de 1.200 artículos de la canasta básica por un plazo de tres meses, con lo que la semana próxima se volverá a reunir con los representantes de las principales empresas de consumo masivo para negociar la lista final.Si bien el nuevo titular de Comercio Interior, Roberto Feletti, señaló en declaraciones a la prensa que prefiere el diálogo, ya advirtió que se aplicará la ley de abastecimiento, en caso de no haber acuerdo.Por su parte, el sector empresarial mantuvo encuentros internos para analizar qué postura tomar ante la disposición de la administración de Alberto Fernández. En ese escenario, Calvete analizó que "la solución no pasa por el congelamiento, sino por un acuerdo de precios y salarios". También evaluó la necesidad de que en el país "haya una generación de oferta".Según sostuvo, en el último período se mantuvo la tendencia a la baja en el consumo y señaló que, en el caso de la leche en sachet, la merma de las ventas se ubica en torno al 2 por ciento. Sin embargo, aclaró que la disminución se profundiza en otros productos, como el queso, cuyas ventas caen entre 11 y 16 por ciento en la medición interanual.Calvete remarcó que el Gobierno propuso una iniciativa para frenar la inflación y "el empresariado la está rechazando".Estimó también que la administración de Alberto Fernández busca así "pasar un diciembre tranquilo".