Confirmaron 25 años de prisión al asesino de la nena Abril Vargas

Lo titulado fue resuelto por unanimidad por el tribunal de Alzada, quien además rechazó los requerimientos de la Defensa.

El condenado es identificado como Alejandro Exequiel Romero, tiene 26 años y utilizó una escopeta para quitarle la vida a la pequeña víctima.

La fiscal Lorena Korakis estuvo a cargo de la investigación y representó a la Unidad Fiscal Rafaela del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la audiencia de apelación.

Cabe recordar que el hecho tuvo repercusión nacional en los principales medios de comunicación del país.



CONFIRMACION

Los integrantes del Colegio de Jueces en lo Penal de Segunda Instancia de los Tribunales de Rafaela, Sergio Alvira, Cristian Fiz y Oscar Burtnik fueron los encargados de confirmar íntegramente la pena a 25 años de prisión impuesta al autor del homicidio de la niña Abril Luisina Vargas, cometido en la noche del 22 de septiembre de 2018 en barrio Italia de Rafaela.

El brutal asesino de la niña tiene 26 años y es identificado como Alejandro Exequiel Romero.

Los magistrados tomaron la decisión por unanimidad y además rechazaron los requerimientos de la Defensa. La audiencia de apelación fue realizada en los tribunales rafaelinos y la fiscal que representó al MPA, Lorena Korakis, es la misma que llevó a cabo la investigación de los hechos ilícitos que derivaron en la condena original de Primera Instancia ocurrida el 19 de mayo de 2021.



25 AÑOS

Es asi que Korakis indicó que “en mayo de este año, Romero fue condenado en un juicio oral y público como autor de homicidio agravado (por el uso de arma de fuego) y de portación indebida de arma de fuego de uso civil”.

En tal sentido, valoró que “tanto el tribunal de primera instancia como los camaristas [en segunda instancia] avalaron la atribución delictiva que propusimos”.

El fallo es histórico. En esa línea la fiscal Korakis aseguró que: “la condena a 25 años de prisión sentó un precedente en el ámbito de la Fiscalía Regional 5”. En relación a ello, señaló que “aunque la Defensa cuestionó el monto de la pena impuesta y solicitó su disminución, los magistrados de segunda instancia no hicieron lugar al pedido”.

“Ante el planteo defensivo, los camaristas subrayaron que el fallo apelado ‘es justo’ y que el tribunal del juicio oral brindó ‘suficientes fundamentos’ para privar a Romero de su libertad por 25 años”, destacó la representante del MPA.



DISPAROS EN UNA

NOCHE SANGRIENTA

La fiscal Korakis recordó que “el homicidio de Vargas fue cometido el sábado 22 de septiembre de 2018 alrededor de las 20:30 en la vía pública de la calle José Buffa al 1.800, [barrio Italia] de Rafaela”.

Mencionó que “el condenado era vecino de la niña y actuó de forma desmedida, irracional y absolutamente reprochable para poner fin a un problema interpersonal”, cabe aclarar, en el cual la niña no tenía nada que ver.

Korakis narró que “frente a otras personas, Romero se acercó a la víctima y disparó varias veces en dirección a ella con una escopeta que portaba sin autorización legal”.

Según sostuvo, “Abril Vargas no tuvo ninguna posibilidad de resistirse al ataque y recibió múltiples impactos de proyectiles que ocasionaron su muerte”.