CRAR busca otro triunfo en su visita a Universitario

Este sábado se disputará la cuarta fecha del torneo de Primera División del Regional del Litoral, en que el Círculo Rafaelino de Rugby estará visitando a Universitario en Santa Fe. El partido principal en barrio Las Delicias comenzará a las 16 y será dirigido por Facundo Gorla. Previamente, a las 14.15, se enfrentarán en Reserva con el contralor de Fernando De Feo.

El equipo Verde ha ganado en las tres presentaciones desarrolladas y tratará de continuar su buen momento ante un rival al que ya pudo derrotar en el Dos Orillas de Mayores, hace unas semanas.

La formación inicial dispuesta por el Head Coach Enrique López Durando será con: 1 Matías Rocchi, 2 Gastón Zbrun y 3 Juan Ghizzoni; 4 Juan Imvinkelried y 5 Franco Davicino; 6 Gian Allasino, 7 Manuel Mandrile y 8 Facundo Aimo; 9 Esteban Appó y 10 Santiago Kerstens; 11 Francisco Fuglini, 12 Juan N. Imvinkelried (c), 13 Guillermo Brown, 14 Leonardo Sabellotti; 15 Mateo Villar.

Los demás encuentros serán: en Cabaña Leiva, La Salle Jobson vs. Los Caranchos de Rosario (Ulises Ruiz); en Ibarlucea, Logaritmo vs. Alma Juniors de Esperanza (Carlos Poggi) y Tilcara de Paraná vs. Jockey Club de Venado Tuerto (Javier Villalba).

Las posiciones se encuentran así: Jockey Club de Venado Tuerto 15, CRAR 14, Caranchos 7, Universitario de Santa Fe 6, Tilcara y Logaritmo 5; La Salle 4 y Alma Juniors 3.



JUVENILES A PARANA

En cuanto al torneo Dos Orillas de divisiones juveniles, los equipos de CRAR se trasladarán a Paraná para visitar a Tilcara. A las 11 jugarán en M15 y M16, con arbitrajes de Luciano Gallino y Alejandro Garay, respectivamente. En M17 y M19 lo harán desde las 12.30, con el contralor de Gallino y Eva Guerra.

Cabe acotar que en M19 CRAR está puntero, con 31 puntos y 3 de ventaja sobre CRAI A.