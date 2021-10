Boca ante el entonado Huracán

Boca buscará seguir por la senda del triunfo cuando visite hoy a un entonado Huracán, en Parque Patricios, en un partido correspondiente a la decimosexta fecha de la Liga Profesional. El encuentro se disputará desde las 20:15 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con el arbitraje de Nicolás Lamolina y la televisación de FOX Sports Premium.El entrenador Sebastián Battaglia tendrá tres bajas obligadas tomando en cuenta la alineación inicial del último partido: Edwin Cardona y Nicolás Orsini, lesionados, y Jorman Campuzano, suspendido por acumulación de amonestaciones. Los dos primeros serían reemplazados por los mismos futbolistas que lo hicieron durante el choque frente al "Granate", Aaron Molinas y Luis Vázquez, mientras que el volante central en Parque Patricios podría ser Esteban Rolón.Por su parte, Huracán llega a este partido con una racha positiva de tres victorias al hilo y el entrenador Frank Kudelka repetirá el equipo.El local alistará entonces a: Marcos Díaz; Ismael Quilez, Jonatan Galván, Lucas Merolla, César Ibáñez; Franco Cristaldo, Fabián Henríquez, Lucas Vera; Jhonatan Candia, Matías Cóccaro y Rodrigo Cabral. DT: Frank Darío Kudelka.Boca formará con Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Rodrigo Montes, Esteban Rolon, Agustín Almendra; Aaron Molinas; Cristian Pavón y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.OTROS TRES PARTIDOSEste sábado se disputarán además estos cotejos: a las 13.30 Sarmiento de Junín vs. Unión de Santa Fe, en el Eva Perón con arbitraje de Ariel Penel (TV TNT Sports); a las 15.45 Gimnasia vs. Newell's Old Boys, en el estadio Ciudad de La Plata, dirigiendo Diego Abal (TV Pública) y a las 18 el clásico Lanús vs. Banfield, en el estadio Néstor Díaz Pérez con arbitraje de Darío Herrera (TV TNT Sports y Fox Sports Premiun).GUIÑAZU EN TUCUMANPablo Guiñazú fue anunciado ayer como nuevo entrenador de Atlético Tucumán, luego de la salida de Omar De Felippe y con el objetivo de enderezar el rumbo del equipo en la Liga Profesional.