Visitaron nuestra redacción el decano del Departamento Académico Rafaela de la UCSE, Abog. Edgardo Allochis, y la secretaria de Comunicación y Relaciones Institucionales, Lic. Yamila Gagliardo.

“Queremos recordarles a todos los interesados que se encuentran abiertas las inscripciones para el segundo Curso de Ingreso Anticipado 2022 denominado Programa de Integración a la Vida Universitaria, cuyo desarrollo en modalidad virtual tendrá lugar a partir del próximo martes 19 de octubre a las 19hs.”, señaló la Lic. Gagliardo. Agregó que “el programa está diseñado para favorecer el ingreso a la vida universitaria y comenzar a ser parte de la cultura de la UCSE a partir de estrategias dinámicas, abiertas y flexibles. Su cursado es de carácter obligatorio y nivelatorio, con una duración de seis a ocho semanas, según las carreras, con dos clases sincrónicas semanales en formato virtual, más algunas actividades asincrónicas a través de la plataforma UCSE”.

La Secretaria de Comunicación y Relaciones Institucionales de la UCSE-DAR también se refirió al especial acompañamiento que los aspirantes al ingreso tendrán durante todo el desarrollo del programa: “Contarán con la permanente asistencia de docentes y tutores en la adaptación, transformación y reorganización personal, familiar y social que requiere esta etapa, en donde los cursantes estarán dando sus primeros pasos de encuentro con la disciplina que han elegido y con la institución en donde desarrollarán su carrera”.

El Decano de la UCSE-DAR puso de manifiesto su satisfacción por la cantidad de aspirantes registrada hasta el presente, al señalar que “más de 120 jóvenes ya eligieron continuar sus estudios en la UCSE, circunstancia que resulta sumamente destacable si tenemos en cuenta que faltan varios meses para el inicio del próximo ciclo lectivo y el difícil contexto socioeconómico por el que atraviesa el país luego de este período prolongado de pandemia”. Asimismo, Allochis destacó que “estamos convencidos de que, luego de 24 años de presencia en Rafaela, la UCSE-DAR se ha consolidado como una institución universitaria de jerarquía, con una interesante oferta académica que cuenta actualmente con tres carreras acreditadas por CONEAU y una en proceso de acreditación, un prestigioso plantel docente y más de 1.500 egresados que han logrado insertarse laboralmente no sólo en la ciudad y la región, sino en diferentes lugares del país y del exterior”.

“Durante 2020 y 2021 hemos tratado de acompañar de la mejor manera posible a nuestros alumnos, respetando los períodos de clases y los turnos de exámenes, adaptándonos a las clases virtuales y brindándoles la mayor presencialidad permitida en cada momento. Además, hemos estado presentes con becas y bonificaciones especiales, para posibilitar que la mayor parte de los estudiantes pudieran continuar sus estudios a pesar de los difíciles momentos que como sociedad tuvimos que vivenciar”, puntualizó.

La propuesta educativa de la UCSE en Rafaela para 2022 se integra con las siguientes carreras: Ingeniería en Informática, Contador Público, Abogacía, las Licenciaturas en Psicología, Psicopedagogía, Turismo, Administración, Comunicación Social y Diseño de la Comunicación Visual, y las Tecnicaturas Universitarias en Periodismo, Diseño Gráfico, Administración de Empresas Turísticas y en Acompañamiento Terapéutico.

La Lic. Gagliardo recordó que “quienes aprueben este ingreso anticipado con buenas calificaciones, gozarán de una bonificación especial sobre la totalidad de las cuotas correspondientes al ciclo lectivo 2022”. No obstante, para quienes no puedan aprovechar esta instancia, les queda abierta la posibilidad de asistir durante febrero y marzo del próximo año al Curso de Ingreso Tradicional.

Para más información sobre las jornadas informativas y el ingreso, los interesados pueden contactarse con la Secretaría de Comunicación y Relaciones Institucionales, al mail [email protected], al WhatsApp 3492-686796, en las redes sociales Instagram y Facebook @ucsedar o comunicándose a las líneas telefónicas del Campus, de lunes a viernes de 15 a 21 hs: 03492-432832/431699/433408.