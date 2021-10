Una docente argentina entre las 10 mejores maestras del mundo

"Ya me veía ganadora estando entre los 50 así que imaginate que ahora mi sonrisa no entra en la cara", dijo Ana María Stelman quien da clases en la primaria N°7 del barrio Hipódromo de La Plata a niñas y niños de una zona muy vulnerable y acaba de ser elegida entre los 10 finalistas al Global Teacher Prize 2021 de Fundación Varkey.

Ana María Stelman, una docente de primaria de La Plata, acaba de ser elegida entre los 10 finalistas al Global Teacher Prize 2021 de la británica Fundación Varkey, en colaboración con la UNESCO, un premio que recibe más de 8.000 postulaciones de 121 países de todo el mundo. Stelman es maestra de grado y da clases sobre prácticas del lenguaje y ciencias naturales en la Escuela Primaria N°7 "Fragata Argentina" del barrio Hipódromo de La Plata a niñas y niños de una zona muy vulnerable.

"Ya me veía ganadora estando entre los 50 así que imaginate que ahora mi sonrisa no entra en la cara", dijo a Télam la mujer que es docente desde el año 1984 y pasó por diferentes espacios de enseñanza como escuelas, desarrollando programas de educación o diversos proyectos vinculados con la búsqueda de empatía y estrategias creativas para llegar a motivar a cada chico.

Ana María conoció el miércoles la noticia que enorgulleció a sus familiares, colegas y alumnos y la colocó entre las diez finalistas al Global Teacher Prize, que cada año elige al "mejor docente del mundo".

"Siento que estoy representando a todos, es muy importante el trabajo que hacemos todos los docentes del país y siento que los estoy representando a ellos también aunque no los conozco", sostuvo con emoción la maestra.

En tanto, manifestó: "Estoy sin dormir pasada de vuelta, muy emocionada, mi familia, mis hijos están muy emocionados".

"Es algo muy lindo que te reconozcan", enfatizó y contó que para llenar el formulario de inscripción tuvo que sentarse a recordar y pensar todas las estrategias que realizó a lo largo de su carrera.

Sobre su trabajo, afirmó: "Mi estrategia es a través de la empatía de conocer a los chicos, de saber cuales son sus gustos porque no todas las estrategias sirven para todos los nenes", relató la docente finalista.

El Global Teacher Prize, premio conocido como el Nobel de los profesores y creado para reconocer "el sobresaliente aporte a la profesión del docente más destacado del año y para subrayar la importancia de su rol en la sociedad", reparte como premio un millón de dólares.

Sunny Varkey, fundador de la Fundación Varkey, dijo tras conocerse las nominaciones: "Felicitaciones a todos los finalistas del Top 10. Sus historias destacan claramente la importancia de la educación para abordar los grandes desafíos que se avecinan, desde el cambio climático hasta la creciente desigualdad y las pandemias mundiales. Solo dando prioridad a la educación podremos salvaguardar todos nuestros mañanas. La educación es la clave para afrontar el futuro con confianza".

El ganador de la séptima edición se anunciará el 10 de noviembre a través de una ceremonia virtual que tendrá lugar en la sede de la UNESCO en París. En 2019, otro argentino había quedado entre los 10 primeros. Se trata de Martín Salvetti, docente de la Escuela de Educación Técnica N.° 5 “2 de abril” de Temperley en la provincia de Buenos Aires.

La historia de Stelman, madre de tres hijos, está vinculada a sus proyectos y también a como trabajó durante la pandemia. En su grado, sólo un alumno tenía computadora. Entonces, no le quedó más remedio que hacer malabares con el celular y WhatsApp para lograr que siguieran adelante con el estudio.

A lo largo de su carrera, esta docente busco que los proyectos educativos que encaraba trascendieran las fronteras del aula. Y así, ante cada desafío busco convocar a especialistas, estudiantes avanzados de diferentes carreras o a quienes puedan aportar nuevas y mejores experiencias para generar nuevas preguntas, promoviendo el desarrollo de un pensamiento crítico capaz de cuestionar y buscar alternativas a sus necesidades e intereses.

Además, usa herramientas digitales adaptadas a niños con capacidades diferentes, y dirige talleres y cursos sobre educación medioambiental y astronomía. También le encanta llevar a sus alumnos a participar en ferias de geografía y ciencia, y desarrollar programas educativos para la comunidad.