Colón resigna su brillo

Con el paso de los años, aquel perfil romántico que hemos conocido en la escuela primaria del siglo 20 de Cristóbal Colón, presentado como el marino genovés que descubrió América el 12 de octubre de 1492 mientras exploraba los océanos en busca de una nueva ruta comercial, se fue diluyendo en las profundas y por momentos oscuras y espesas aguas del debate sobre el rol de los conquistadores. Por un largo tiempo, nadie ponía en discusión la figura del navegante que encabezó una expedición financiada por la corona española.Sin embargo, con el impulso del revisionismo histórico todo vuelve a ser discutido y la versión dominante de la historia puede naufragar en la pelea con las nuevas miradas, que ya no se quedan con que los españoles y todos los europeos que desembarcaron en tierra americana trajeron la civilización y el progreso como si fueran mecenas desinteresados que solo pretendían que esos salvajes pueblos originarios abandonen ese estado de barbarie en el que vivían y mejoren su calidad de vida. Esas nuevas perspectivas de contar lo que sucedió después de 1492 puso el acento de que la civilización de los "indígenas" se dio a punta de espada, sangre, lágrimas y saqueo de los recursos naturales. Había que elegir entre someterse a los españoles, a los portugueses, a los franceses, a los ingleses o a los holandeses o la resistencia, que podía significar la muerte.Esta semana se cumplió un nuevo aniversario, el 529, desde que Colón o alguno de sus marinos gritó con fuerza tierra cuando en el horizonte se dibujó el contorno de una de las islas de la actual Bahamas. Desde ese momento, la historia de Europa y de América cambió de manera irreversible. Y cada vez que llega la fecha, se reaviva este debate que no está cerrado. A pesar del tiempo transcurrido desde aquel viaje de Colón, esta fecha y su significado no logra atracar en el puerto de la concordia y naufraga en el mar de la polémica. Para muchos, todo se resume en si hay que pedir perdón o no por la conquista y el genocidio.Lo concreto es que se trata de una celebración controvertida en medio de los reclamos de varios líderes latinoamericanos a España para que pida perdón por la conquista. Según el país de que se trate, cada 12 de octubre se celebra la Día de la Hispanidad, de la Raza, del Respecto a la Diversidad Cultural, de los Pueblos Indígenas, de la Resistencia Indígena o simplemente del Descubrimiento de los dos Mundos. El diario El País de España publicó el punto de vista de Teresa García, de 62 años y residente de Madrid cuando observaba la ceremonia militar el lunes pasado para celebrar el 12 de octubre. "No creo que tengamos que pedir perdón, la historia es la que es. Tenemos que admitir que algunas cosas se hicieron mal, pero no creo que tengamos que pedir perdón" planteó la ciudadana española despojada de las cuestiones diplomáticas. El pasado fin de semana la Comunidad de Madrid celebró el primer Festival de la Hispanidad, con actos para mostrar la riqueza de la cultura latinoamericana en las calles del centro de la capital española. La iniciativa pretendía celebrar con bailes folclóricos un 12 de octubre que defiende la herencia histórica, la mezcla étnica y cultural, y el orgullo de ser parte de Iberoamérica.Más allá de las recriminaciones históricas, muchos sugieren centrarse en el legado y en la integración. En Argentina, por lo pronto, desde hace 10 años el Día de la Raza mutó para convertirse en el Día de la Diversidad Cultural Americanapara promover la reflexión histórica y el diálogo intercultural acerca de los derechos de los pueblos originarios. Paralelamente, el papel de Colón también entró en debate que le hace perder brillo al bronce de sus monumentos.