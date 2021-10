Claudio Stepffer: "Esta Bienal es muy singular y habla del nuevo tiempo que estamos construyendo"

Mientras caía la noche en la ciudad de Rafaela durante la jornada de ayer, decenas de personas se acercaron al Centro Cultural Viejo Mercado para presenciar la inauguración de la muestra de la 9ª Bienal Nacional “Premio Ciudad de Rafaela”. Edición 2021 "Atmósfera en sitio"; y a su vez, la entrega de premios.

Durante la inauguración, Claudio Stepffer, el secretario de Cultura de la ciudad, remarcó: "Esta Bienal es un trabajo muy arduo, pero a la vez muy entusiasta y que nos llena de felicidad después de tantos meses de restricciones y de tantos meses de tener que llevar actividades virtuales. Poder volver a la presencialidad es un gran esfuerzo, pero también una gran felicidad".

Luego de repasar un poco sobre la historia de la Bienal Nacional, que en un principio era solo de pintura y después pasó a admitir muchas otras disciplinas, cambiando su nombre a Bienal Nacional de Arte; el secretario destacó: "Este año quisimos dar un paso más allá y aceptamos la propuesta de la curadora Sofía Culzoni, de ofrecer esta Bienal con características instalativas, donde las obras tuvieran un diálogo directo con este sitio tan emblemático. De ahí el nombre 'Atmósfera en sitio'".

"Más allá de estas características, a mí me conmovió mucho el nombre 'Atmósfera en sitio', porque en estos tiempos la pandemia nos ha enseñado de un modo muy crudo y muy cruel cuánto necesitamos las personas compartir espacios, encontrarnos en sitios y crear atmósferas propicias para el intercambio, para la expresión", agregó.

Además, antes de concluir, Stepffer mencionó: "Esta Bienal es muy singular también porque por primera vez participan no solamente artistas individualmente, sino colectivos de artistas, y justamente un colectivo de artistas es el que se lleva el primer premio. Y en ese colectivo de artistas hay una mujer. Es la primera vez, en los 16 años de desarrollo de esta Bienal, que el primer premio recae sobre una mujer. Eso habla también del nuevo tiempo que estamos construyendo".

Tras la presentación oficial, se llevó a cabo la entrega de premios, los cuales fueron entregados a los artistas seleccionados por un jurado que estuvo integrado por Jimena Ferreiro, representando a la Dirección Nacional de Museos del Ministerio de Cultura de la Nación; Cintia Clara Romero, representando al Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe; y Carlos Stia, representando al Museo Municipal de Arte “Dr. Urbano Poggi”.

Al finalizar la entrega de premios, los integrantes del Colectivo Barrio sin Plaza describieron el fottage sobre papel que presentaron, el cual se llevó el Premio Adquisición "Ciudad de Rafaela".

En tal sentido, Ariana Beilis expresó: "Somos de la ciudad de Santa Fe, nos conocimos en 2016 y empezamos a hacer obras en relación a la producción simbólica de un barrio que está en el cordón oeste de la ciudad de Santa Fe, que se llama Villa del Parque. Todas nuestras obras se vinculan con colectivos del barrio, con expresiones particulares y subjetivas como lo son esta pared que ven acá".

Por su parte, Malcon Dstéfano detalló: "La pieza no tiene título. Es el paredón azul. Es un frottage sobre papel de seis metros de ancho y dos metros de alto, que le tomamos a una pared que une al jardín con la escuela secundaria de nuestro barrio. Es una pared que la opinión pública opina que debería ser tumbada, pero tiene más de dos décadas y todos los chicos de la escuela constantemente demarcan a pulso, a fuerza, sus nombres, sus amores, sus deseos. Entonces este frottage es como un homenaje a la memoria viva de la juventud del barrio".

Se recuerda que este año el concurso fue diseñado bajo la perspectiva del montaje de la instalación, con la curaduría de la artista y gestora rafaelina Sofía Culzoni. La premisa fue establecer un diálogo entre las obras y el lugar que las contiene, buscando además resaltar el significado histórico que tiene el edificio del Complejo Cultural del Viejo Mercado donde funciona la sede del Museo, tanto para el paisaje urbano como para la identidad cultural de la ciudad.