Con la presencia de la conducción de la FATLyF, se inauguraron tres departamentos

Con un breve acto que se concretó en calle Córdoba al 168, quedaron formalmente inaugurados tres departamentos monoambientes que el Sindicato de Luz y Fuerza de Rafaela construyó en el espacio que anteriormente ocupaba la antigua sede social del gremio. Fue una jornada muy especial, porque se dio con la presencia en la ciudad del secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, Guillermo Moser; y del subsecretario general, Alfredo Romero, quienes junto al subsecretario de Hacienda de la FATLyF, el rafaelino Enrique Ruppen, compartieron el corte de cintas simbólico con Sebastián Beccaría, el secretario general del Sindicato local. Y todo en un día donde más de 400 afiliados al Sindicato concurrieron a las urnas para ratificar su apoyo a la conducción local del Sindicato, cumpliendo con un acto institucional que se venía postergando desde el 20 de marzo de 2020, fecha original de las elecciones, que coincidió con el inicio del confinamiento estricto en la Argentina con motivo de la pandemia.

Por eso las primeras palabras de Guillermo Moser, el secretario general de la FATLyF, fueron para subrayar el “crecimiento que ha tenido el Sindicato en Rafaela, que está a la vista. Sebastián ha cumplido más de cinco años de mandato, extendido debido a esta circunstancia de la pandemia, y en este período fuimos trabajando juntos. Se creció no sólo en lo edilicio sino en lo institucional. Y tener estos departamentos disponibles para los compañeros que vengan de la región por razones de salud, o bien para realizar alguna capacitación, de modo que puedan alojarse en forma gratuita, es un orgullo para todos los lucifuercistas”.

También Sebastián Beccaría subrayó la importancia de la jornada. “Es un día muy especial por muchas razones. Primero por el acto eleccionario, ya que somos el primer Sindicato del país al que autorizaron para retomar el cumplimiento de las elecciones que habían sido suspendidas el 20 de marzo pasado, debido al comienzo del ASPO. Se presentaron todos los protocolos y se pudo realizar el acto eleccionario con total normalidad y con una alta participación. Al haber una única lista nosotros consideramos que nos enfrentamos a un desafío mayor y a una doble responsabilidad. Y con todos los compañeros que nos acompañan en la gestión estamos muy contentos.



Además, Beccaría expresó su alegría por “contar con la presencia de las autoridades máximas de nuestra Federación. Es un orgullo tener con nosotros a Guillermo Moser y a Alfredo Romero, y por supuesto a Enrique Ruppen. Sentimos que ésta es una Federación para la cual no hay ‘sindicatos chicos’ ni diferencias con el interior. Se trabaja con un sentido federal y participativo y la presencia de los compañeros que tienen la máxima responsabilidad al frene de la conducción, más el lugar que se ha ganado Enrique desde Rafaela, nos demuestran que ese es el camino”.

En el mismo sentido se expresó Enrique Ruppen, quien apuntó que “el lugar que ocupamos en la Federación nos genera mucha responsabilidad y requiere un aprendizaje permanente porque los desafíos son muchos, sobre todo para nosotros, que estamos en el área del manejo económico y financiero de la Federación. Y siempre soy un agradecido de la confianza que nos ha dado el Sindicato de Rafaela para estar participando en la conducción de la FATLyF.”



COMPROMISO CON LOS

TRABAJADORES

En una extensa rueda de prensa con los medios que participaron del acto, Moser y Romero abordaron la actualidad de los trabajadores de cara a los comicios nacionales del próximo 14 de noviembre. Moser subrayó que “los 41 sindicatos del país hicimos un plenario hace poco tiempo porque queríamos charlar con todos los compañeros y estamos muy preocupados por lo que se juega en esta elección, que para nosotros es una elección de vida, porque hay dos modelos de país. Uno que nos incluye a todos y otro modelo que es para unos pocos. Nos tocó vivir entre fines de 2015 y el 2019, con el ataque a nuestro convenio previsional y a nuestros convenios colectivos de trabajo. Lo vivimos, defendimos esos convenios y pudimos salir de ese tormentoso momento sin perder fuentes de trabajo ni derechos. Y ahora nos dicen que vienen por la eliminación de las indemnizaciones, de las horas extras y de otros temas que se esconden bajo la flexibilización laboral. Lo que nos proponen es lo que ya sabemos: la precarización y el monotributo. Eso nos preocupa, claro, porque entendemos que los compañeros pueden estar enojados por un tema como el del impuesto a las Ganancias, que es una inquietud de todos en Luz y Fuerza. Pero también se han logrado muchas cosas positivas”.

En ese marco, Moser enfatizó que “para nosotros ésta no es una elección más, sino que estaremos eligiendo qué modelo queremos. Hay muchos problemas, es cierto, pero sabe os de qué lado debemos estar para resolverlos”.

Por su parte, Alfredo Romero –que representa en la conducción nacional al Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario-, recordó el largo historial de los sindicatos de la provincia para evitar que se privatice la Empresa Provincial de la Energía. “Hay empresas en el país, como Edenor o Edesur, que no hicieron las inversiones correspondientes para sostener un servicio de calidad. Esto lo demuestran los hechos: en Buenos Aires hay barrios completos que en épocas de alta demanda pueden pasar varios días sin energía. Sin embargo, esas empresas giran dividendos en dólares al exterior. En cambio, la EPE, todos los recursos que genera queda en la propia empresa y se vuelca en inversiones, teniendo en cuenta que incluso la tarifa social y otros beneficios que se ofrecen a los usuarios son subsidiados por la propia empresa.