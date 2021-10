Madres Emprendedoras: la maternidad inspiró su negocio

Mañana en Argentina se celebra el Día de la Madre, más allá de ser una jornada festiva, es una muy buena oportunidad para destacar a madres emprendedoras que, impulsadas por sus sueños e ideas, logran concretar su propio negocio.

Julieta Cipolatti y Alejandra Peirano son amigas, madres, familia y socias. Juntas aprenden a llevar a delante un proyecto en común; se trata del emprendimiento: Rayuela Didácticos. Venden juguetes y juegos nacionales sin pilas ni enchufes, priorizando los materiales nobles, como la madera. Sus hijos fueron las musas inspiradoras para el nacimiento de esta nueva propuesta para la ciudad.

Juli tiene 40 años, es mamá de Álvaro (10) y Margui (6), está casada con Matías. Ale tiene 39 años, es mamá de Facu (8) y Fede (4) y se encuentra en pareja con Ariel. Ambas son mamás inquietas, curiosas y autodidactas.

-¿Cuál es la relación que las une a ambas?

-Nos conocimos en la secundaria, nos hicimos amigas y desde ahí que compartimos el camino. Un dato gracioso es que nuestros maridos son primos; sin querer terminamos siendo familia.

-¿Cómo y cuándo nació el emprendimiento?

-Trabajábamos fuera de casa 8 o 9 horas y cuando llegábamos a casa, queríamos compartir tiempo de calidad con nuestros hijos. Juli comentó que tenía ganas de emprender y Ale se enganchó enseguida con la idea. El rumbo del emprendimiento nos lo marcó nuestra vivencia con nuestros hijos. Como mamás, buscábamos juguetes educativos, pero en ese entonces en la ciudad no había mucha oferta. Nos pareció una muy buena idea brindar esa opción en Rafaela.

Finalmente, Rayuela se lanzó en noviembre del 2015. Desde esa fecha el enfoque está puesto en que el juguete sea solamente un medio para que el niño sea el protagonista y desarrolle diferentes habilidades; además que sea instrumento para compartir tiempo de calidad fomentando el vínculo.

-¿Por qué juegos didácticos, educativos?

-Creemos que los juegos y juguetes didácticos son la mejor opción para las infancias. Facilitan el juego libre y sano, sin sobreestimulación. Los niños aprenden jugando (sin enchufes ni pilas).

Los juegos o juguetes didácticos aportan diferentes beneficios: ayudan a desarrollar habilidades sociales, sensoriales, motrices, la memoria, la imaginación y la creatividad. También mejoran la capacidad de concentración y atención, autoestima y autoconfianza.

-¿Quiénes les proveen los juguetes?

-La mayoría de las propuestas que tenemos son de talleres, artesanos y emprendimientos de diferentes puntos del país, incluso de Rafaela. También tenemos propuestas propias y algunas en proyecto.

Nuestros proveedores de juguetes de madera, realizan casi todo a mano, por lo tanto, hay que hacer los pedidos con tiempo y tener paciencia.

-¿Cuáles son sus canales de venta?

-Rayuela es una tienda fuera de lo común: vendemos por WhatsApp, Instagram, en la tienda online o en horarios especiales en el showroom. Nos comunicamos con la persona interesada y coordinamos. Buscamos que sea práctico y flexible para ambos.

-¿Cómo dividen las tareas que implica un emprendimiento?

-Hay tareas que están un poco más definidas y otras que vamos organizando y dividiendo semanalmente. El tema de la organización es necesario, a veces puede fallar, pero siempre tomamos los "tropiezos" como aprendizaje. Son muchas tareas las relacionadas a un emprendimiento. Por suerte, hacemos un muy buen equipo.

-¿Qué desafíos tuvieron que afrontar?

-En un inicio, fue la falta de capital y de un lugar físico. Los primeros 6 meses, las compras se realizaron con dinero que salía de nuestros sueldos. Durante el primer año y un poco más era "Rayuela Móvil", íbamos de acá para allá, hacíamos showroom en diferentes casas y ferias. También tuvimos que romper, un poco, esquemas con el público, no era un negocio convencional y no ofrecíamos juguetes populares o de marcas conocidas o comerciales.

Otro desafío fue Instagram: aprender a usar una red nueva, tan dinámica y todo lo que implica. En el medio, tuvimos que hacer cursos (redes, marketing, ventas) y seguimos capacitándonos. Con el tiempo, intentamos crear un Instagram que no sea solo un catálogo de productos, sino también un espacio de encuentro. A partir de inquietudes nuestras o de comentarios que recibimos, investigamos, buscamos información y la compartimos. Además, organizamos vivos y posteos con profesionales, sobre temas de crianza, pedagogías alternativas, maternidad, etc.

-¿Cómo logran el equilibrio entre la vida familiar y el emprendimiento?

-Sinceramente, hacemos lo mejor que podemos. Es importante el soporte y apoyo de la familia. Durante la semana estamos a mil, dividimos las tareas para que también quede tiempo para estar en familia. A veces sale bien y a veces no tanto. Y los fines de semana, nos enfocamos en la familia.

-¿Qué consejo les darían a otras madres que deseen emprender?

-Un emprendimiento es para nosotras un continuo desafío y aprendizaje, y también una enorme satisfacción y alegría. Ale fue emprendedora siempre y Juli conoció este mundo con Rayuela. Conocemos muchas emprendedoras, a quienes la maternidad inspiró para comenzar, tal cual, como nos pasó a nosotras.

Les diríamos que se puede, a pesar de no ser tan fácil. Si tienen ganas de hacer algo, arriésguense. No hay un momento ideal para empezar. Comiencen con lo que puedan o tengan.

Lo único imposible es aquello que no intentan.



CONTACTO:

RAYUELA DIDÁCTICOS

Tienda online: www.rayueladidacticos.com

Instagram @rayueladidacticos

Celulares 3492-619161 y 3492-680842