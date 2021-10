Te lo ganó de Guapo

No siempre para ganar hay que jugar bien. Si no, pregúntenle a Barracas Central, que venció 2-0 a Atlético de Rafaela en un partido chato y peleado en el medio, por momentos desprolijo. Si bien pudo conseguir la ventaja a los 20 minutos del primer tiempo con gol de Mauro Albertengo, después le puso el pecho al asunto y lo ganó con oficio. Ya en tiempo de descuento lo liquidó con el tanto de Dylan Glaby.

Lo de la ‘Crema’, una vez más y como tantas en esta segunda rueda de la Primera Nacional, muy tibio. Poca profundidad y apenas una situación verdaderamente clara en el arco rival: a los 7 del complemento un mano a mano de Guillermo Funes ante Gagliarlo, que la ‘Garza’ definió al cuerpo del arquero.

Los dirigidos por Rodolfo De Paoli supieron aprovechar sus momentos. Primero, pegaron con el tanto de Mauro, cumpliendo con la ley del ex, luego defendiendo la diferencia sabiendo que Güemes de Santiago del Estero había perdido y una victoria en Rafaela lo dejaría como único líder de la zona B. Corrió y metió más que el local en un partido que había que ganarlo de esta manera: dejando todo, sin lucirse pero metiendo mucho en la cancha. El ‘envión’ de los árbitros, la terna completa, en cada divida también le jugó a favor, pero principalmente la ‘tibieza’ con la que Atlético intentó el empate. Apenas unos remates de media distancia de Bieler y Valdivia en el primer tiempo, más la de Funes en el complemento, y sumemos el remate de Soloa, que contuvo bien el 1 rival. Muy poco.

Una nueva derrota que suma el equipo de Walter Otta y aquella llama de la ilusión que se había encendido un par de fechas atrás vuelve a opacarse. Lo mejor que le puede pasar a Atlético de Rafaela es que termine lo antes posible esta campaña para el olvido.



CAYÓ GÜEMES

En el inicio de la fecha 30, en el Bajo Núñez, Defensores de Belgrano superó 1-0 a Güemes de Santiago del Estero.



SIGUE HOY

La 30ª fecha de la Primera Nacional, que se puso en marcha en la jornada de ayer, tendrá continuidad en la tarde de hoy, también con partidos de la zona B. A las 15hs jugarán Brown de Adrogué vs Gimnasia de Jujuy, y a las 16hs lo harán Santamarina vs Almagro.



Las formaciones y síntesis del partido:



ATLÉTICO DE RAFAELA: Agustín Grinovero; Cristian Chimino, Fernando Piñero, Agustín Bravo y Brian Calderara; Ayrton Portillo (73m Bautista Tomatis), Facundo Soloa, Guillermo Funes (81m Franco Jominy) y Matías Valdivia; Lautaro Parisi (73m Alex Luna) y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Cristian González, Facundo Nadalín, Federico Recalde, Marcos Giménez y Gonzalo Alassia. DT: Walter Otta.



BARRACAS CENTRAL: Maximiliano Gagliardo; Dylan Glady, Bruno Cabrera, Fernando González y Gonzalo Paz; Lucas Colitto (73m Facundo Stable), Iván Tapia, Carlos Arce y Juan Vázquez (73m Daniel Martínez); Fernando Valenzuela (75m Germán Stigarribia) y Mauro Albertengo. Suplentes: Mariano Monllor, Andrés Imperiale, Jonathan Rivero, Axel Bordón, Maximiliano Puig y Luciano Romero. DT: Rodoldo De Paoli.



Gol en el primer tiempo: 20m Mauro Albertengo (BC).

Gol en el segundo tiempo: 47m Dylan Glaby (BC).



Estadio: Monumental.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Asistentes: Pablo Gualtieri y G. Martínez Cuenca.

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina.