CARSFE se sumó a la ola de rechazos a la intervención en el mercado de maíz

El campo no puede bajar la guardia ni un minuto, no hay tiempo para relajarse con una política agropecuaria nacional imprevisible e improvisada, ahora a cargo del ministro Julián Domínguez. Una de cal y una de arena. Una buena noticia, otra mala. Al gesto por reducir el cepo a las exportaciones de carne, que fue producto de las gestiones de los gobernadores de las principales provincias agropecuarias entre ellas Santa Fe, le siguió una nueva medida que complica al campo argentino.

El pasado lunes, el Gobierno sumó controles a las exportaciones de maíz de la campaña 2020/21 luego de completarse el saldo exportable de 38,5 millones de toneladas. El Ministerio de Agricultura resolvió poner más exigencias a esas ventas con el establecimiento de más requisitos para su autorización. La medida se tomó luego de que por los rumores sobre una suba de las retenciones y posibles cierres de ventas al exterior, se adelantaran más de dos millones de toneladas de Declaraciones Juradas.

Las principales entidades que representan los intereses de los productores salieron en fila a protestar por esta nueva imposición de la Casa Rosada. Ayer, la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE) planteó su malestar en un documento en el que le recordaron al todavía flamante ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez que "durante su anterior gestión tomo medidas similares y durante la vigencia de la misma la superficie de siembra de trigo y maíz en Argentina fue un 60% inferior".

La entidad santafesina, que tiene entre sus asociadas a la Sociedad Rural de Rafaela, manifestó su "total rechazo a la intervención en el registro de exportación de maíz". "El denominar a la producción de carne, trigo y maíz como 'bienes culturales' no es más que querer esconder el verdadero objetivo de su administración, que es disponer a voluntad de los mismos", agregó.

En tal sentido, desde CARSFE resaltaron que "es inadmisible volver a ver afectados a los mercados de carne, trigo y maíz" y solicitaron a las "autoridades de Santa Fe que hagan pública su posición". Y afirmaron que "los productores santafesinos necesitamos ver a nuestras máximas autoridades ponerse al frente de la defensa de los intereses de los ciudadanos" y buscar "evitar que se vuelvan a dañar actividades emblemáticas y estratégicas para nuestra provincia de Santa Fe".

Es decir, sin decirlo, sugieren que el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, nuevamente se involucre en este nuevo conflicto -y en la búsqueda de soluciones- tal como lo hizo con las restricciones a las exportaciones de carne bovina junto a otros mandatarios provinciales, que medianamente terminó con un final feliz.

A nivel nacional, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, manifestó su desacuerdo con las nuevas exigencias que deberán cumplir los productores para exportar maíz anunciadas por el Ministerio de Agricultura, a las que definió como "una pésima señal" que provoca "desconfianza" en el sector.

A su entender los requerimientos adicionales que se demandarán son una "pésima señal" para el sector. La Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, dependiente de la cartera conducida por Julián Domínguez, informó que los datos extras que los exportadores deberán presentar ahora, son: la certificación de que la mercadería está adquirida, junto con la

constatación de un comprador en el mercado externo y de un buque asignado para el traslado.

"Seguir interviniendo y burocratizando los mercados es una pésima señal que trae desconfianza en los productores. Ya lo

vivimos desde abril con la carne y ahora con el maíz. Nuestro país necesita que todos podamos trabajar libremente para producir sabiendo que vamos a poder vender", expresó Pino en su cuenta de Twitter.

El ex ministro de Agricultura y ex titular de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, también se pronunció en contra del anuncio gubernamental y habló de "odio" y "ensañamiento" con el campo. "Con lo anunciado, el gobierno confirma la intervención del Mercado de maíz. Desde las PASO el odio al campo va en crecimiento. Trigo, Maíz y Carne víctimas del ensañamiento", afirmó Etchevehere a través de sus redes sociales.