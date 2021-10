Los Rolling Stones dejarán de tocar "Brown Sugar" en sus recitales

Con el fin de evitar malinterpretaciones, los Rolling Stones tomaron la decisión de suprimir la canción "Brown Sugar" de su lista para la gira "No filter".

A pesar de que el tema es uno de los más populares del álbum "Sticky Fingers" y a su vez de la banda, la letra del mismo hace alusiones a la esclavitud desde un punto de vista controversial a los ojos de los tiempos que corren.

Cabe mencionar que la canción es la segunda más revisitada sobre el escenario luego de "Jumping Jack Flash".

"La hemos tocado todas las noches desde 1970, así que a veces pensás 'lo sacaremos por ahora y veremos cómo va'", fueron las palabras de Mick Jagger al explicar la situación.

Por su parte, Keith Richards indicó que la decisión tuvo que ver con evitar cancelaciones por algunas frases, en este tiempo donde prima la cultura de la cancelación. "No sé. Estoy tratando de averiguar dónde está el problema", dijo el guitarrista en diálogo con Los Angeles Times. "¿No entendieron que se trataba de una canción sobre los horrores de la esclavitud? Pero están tratando de enterrarla. Por el momento, no quiero entrar en conflictos con toda esta mierda".

Posteriormente, Richards deslizó una frase que anticipó que, al menos por su parte, hay intenciones de volver a tocarla en alguna otra gira. "Espero que podamos resucitarla en toda su gloria en algún momento", concluyó.