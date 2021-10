Atlético recibe a Barrancas Central

La ‘Crema’ se mide este viernes, 21:10 hs. con televisación por TyC Sports, con uno de los líderes de la zona B. El DT albiceleste, Walter Otta, pondrá el mismo once inicial que viene de jugar en Córdoba.

La temporada 2021 de la Primera Nacional ingresa en su etapa de definiciones y Atlético de Rafaela, que prácticamente ya no tiene chances de alcanzar los puestos de reducido (debería ganar los cinco partidos que le quedan) buscará terminar entre los siete para lograr así la clasificación a la Copa Argentina 2022.



Este viernes la ‘Crema’ estará recibiendo a Barracas Central en uno de los encuentros que abrirá la fecha 30, en la zona B. El encuentro comenzará a las 21.10hs, será arbitrado por Pablo Dóvalo y se podrá ver por TyC Sports.



Por tercer encuentro consecutivo el entrenador albiceleste, Walter Otta, repetirá la misma formación inicial. El 11 que utilizó en la victoria 2-0 ante Gimnasia de Jujuy, en el encuentro que marcó el regreso del público a las tribunas, y en la derrota en Córdoba con Instituto 1-2, lo volverá a poner este viernes.



Con 34 puntos y la posición 13ª en la tabla, Atlético aspira a ganar y subir en las posiciones, buscando meterse entre los siete.



Enfrente, esta noche, tendrá a Barracas Central. A los dirigidos por Rodolfo De Paoli les viene costando ganar y si bien se mantienen en la primera ubicación, junto a Güemes de Santiago del Estero, de sus últimos siete encuentros sólo ganó uno. La irregularidad del torneo le sigue dando chances de estar en lo más alto de las posiciones.

En la fecha pasada perdió con Independiente Rivadavia 3-1 de local.



El primero en Alberdi. Atlético y Barracas Central se enfrentaron en sólo una oportunidad en el profesionalismo y fue en esta temporada 2021 de la Primera Nacional, cuando la ‘Crema’ visitó a ‘El Guapo’ en el estadio Claudio Chiqui Tapia. En dicha ocasión fue victoria del local 2 a 1 con goles de Luciano Romero y Mauro Albertengo. Para los rafaelinos marcó Juan Cruz Esquivel.

Esta será la primera vez que Atlético reciba en el Monumental de Alberdi a Barracas.



JUEGA EL OTRO LÍDER. Este viernes se abrirá la fecha 30 con el encuentro que disputarán en el bajo Núñez, Defensores de Belgrano vs Güemes de Santiago de Estero. Los santiagueños, junto a Barracas, son los líderes de la zona B con 45 puntos cada uno.



Las posibles formaciones y datos del partido:



ATLÉTICO DE RAFAELA: Agustín Grinovero; Cristian Chimino, Fernando Piñero, Agustín Bravo y Brian Calderara; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Guillermo Funes y Matías Valdivia; Lautaro Parisi y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Cristian González, Facundo Nadalín, Federico Recalde, Marcos Giménez, Gonzalo Alassia, Alex Luna, Bautista Tomatis y Franco Jominy. DT: Walter Otta.



BARRACAS CENTRAL: Mariano Monllor; Dylan Glady, Bruno Cabrera, Fernando González y Gonzalo Paz o Daniel Martínez; Juan Vázquez, Carlos Arce, Iván Tapia y Luciano Romero; Lucas Colitto y Germán Estigarribia. Suplentes: Maximiliano Gaglirdo, Andrés Imperiale, Jonathan Rivero, Axel Bordón, Facundo Stable, Maximiliano Puig, Mauro Albertengo y Fernando Valenzuela. DT: Rodolfo De Paoli.



Estadio: Monumental.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Asistentes: Pablo Gualtieri y G. Martínez Cuenca.

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina.

Hora: 21.10

TV: TyC Sports

Radios: Colón FM 91.3 / Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / Bella Italia FM 107.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 – FM 96.5