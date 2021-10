Adelantos de Primera B: ¿Se define la Zona Norte?

Este viernes se pondrá en marcha la 10ª y penúltima fecha del torneo Apertura dedecon la disputa de dos adelantos de la Norte, zona que podría conocer a su campeón en la misma jornada de hoy.. Si Vila empata, los de San Cristóbal podrían festejar el domingo si le ganan al Sportivo Aureliense.Ambos encuentros de este viernes comenzarán a las 22.00hs (Reserva 20.30hs) y se enfrentarán: Argentino Vila vs Moreno de Lehmann (Sebastián Garetto) y Sportivo Roca vs San Isidro de Egusquiza (Claudio González).El domingo completarán: Humberto vs Bell Italia, Belgrano vs Independiente Ataliva, Sp. Aureliense vs Independiente San Cristóbal.Por el lado de la Zona Sur, la 10ª irá íntegramente el domingo con los siguientes juegos: Zenón Pereyra vs Libertad EC, San Martín vs Def. de Frontera, La Hidráulica vs Atl. Esmeralda, Atlético (MJ) vs Sp. Santa Clara, Deportivo Josefina vs Juventud Unida Villa San José.