Argentina venció a Perú y quedó a un paso de Qatar

BUENOS AIRES, 15 (NA). - Sin las luces de otros partidos recientes, pero con la efectividad de su ofensiva, la Selección argentina cerró anoche la triple fecha de las Eliminatorias sudamericanas con victoria ajustada frente a Perú por 1-0, que le permite quedar a un paso de asegurar su presencia en el Mundial de Qatar 2022 y seguir a la estela del líder Brasil.

Por la fecha 12 y en el estadio Monumental de Núñez, un cabezazo de Lautaro Martínez a los 42 minutos del primer tiempo le permitió al conjunto albiceleste conseguir la diferencia que le entregó el triunfo, en un contexto donde le costó dominar y encontrar los espacios de la defensa peruana.

De hecho, los incaicos dirigidos por el argentino Ricardo Gareca tuvieron una inmejorable oportunidad para igualar, cuando Yoshimar Yotún ejecutó un penal pero la pelota dio en el travesaño, a los 20 minutos del complemento y cuando la gente empezó a cantar por Emiliano "Dibu" Martínez, que intimó desde el arco.

Lo cierto es que la Selección sumó siete puntos para llegar a 25 y quedar muy cerca de asegurar matemáticamente su clasificación al Mundial de Qatar 2022, el primer objetivo de los conducidos por Lionel Scaloni.

La próxima parada de la Selección argentina seré el 11 de noviembre en Montevideo frente a Uruguay y después llegará el clásico ante Brasil, en San Juan.



Argentina 1 - Perú 0



Estadio: Antonio Vespucio Liberti (River).

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).



Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes (72m G. Rodríguez), Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez (79m J. Correa) y Ángel Di María (72m N.González). DT: Lionel Scaloni.



Perú: Pedro Gallese; Jhilmar Lora, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Pedro Aquino; Christian Cueva, Christopher González (80m J. López), Yoshimar Yotún (73m Cartagena), Raziel García (73m Costa); Gianluca Lapadula (59m Farfán). DT: Ricardo Gareca.



Gol en el primer tiempo: 42m Martínez (A).

Incidencia en el segundo tiempo: 20m Yotún (P) desvió un penal.



OTROS RESULTADOS. Bolivia 4 (21’ Ramallo, 53’ Villarroel, 84’ Abrego y 94’ R. Fernández) vs Paraguay 0, Colombia 0 vs Ecuador 0, Chile 3 (18' y 37' Pulgar y 73' Breretn) – Venezuela 0. Jugaban Brasil – Uruguay.



PRÓXIMAS FECHAS (13ª y 14ª): Jueves 11/11: Uruguay vs Argentina, Perú vs Bolivia, Brasil vs Colombia, Paraguay vs Chile, Ecuador vs Venezuela. Martes 16/11: Colombia vs Paraguay, Venezuela vs Perú, Bolivia vs Uruguay, Argentina vs Brasil, Chile vs Ecuador.



LAS POSICIONES: Brasil (*) 28, puntos; Argentina 25; Ecuador 17; Uruguay (*) 16; Colombia 16; Chile 13; Bolivia 12; Paraguay 12; Perú 11; Venezuela 7.



(*) completaban la fecha al cierre de nuestra edición.