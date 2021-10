La Liga Provincial tiene fecha de inicio

La Federación de Básquetbol de la Provincial de Santa Fe determinó que el 4 de noviembre se lleve a cabo el partido inaugural de la Liga Provincial, mientras que el día 5 comenzará a jugarse el resto de la jornada de apertura del certamen. Recordemos que los equipos de la Asociación Rafaelina que participarán son Ben Hur y Unión de Sunchales.

De acuerdo a lo informado por el ente organizador del certamen, en la primera fase se agruparon los elencos en dos zonas de seis para la Región Centro Sur y un grupo de cinco elencos para la Región Norte. En los tres grupos se jugará todos contra todos a dos ruedas.

Tras esta primera fase, clasificarán a la segunda etapa los cuatro mejor ubicados de cada zona, pero a su vez se confeccionará una tabla general del 1º al 17º. Los ubicados del 13º al 16º jugarán un reclasificatorio al mejor de 3 partidos (13º vs. 16º y 14º vs. 15º), mientras que el 17º finaliza su participación.

Los ganadores del playoff reclasificatorio se suman a los 12 primeros.



SEGUNDA FASE

Primero y segundo disputan la Copa de Verano con un Premio Especial al mejor de 3 partidos con ventaja deportiva para el primero. Del 3º al 14º juegan playoffs al mejor de 3 de la siguiente manera: 3º vs. 14º, 4º vs. 13º, 5º vs. 12º, 6º vs. 11º, 7º vs. 10º y 8º vs. 9º.

Los seis vencedores de estos playoffs se suman al 1º y 2º y conforman el grupo de ocho finalistas que jugaran sucesivamente cuartos de final, semifinales y final.