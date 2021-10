Libertad debuta ante Echagüe

Se pone en marcha la Liga Argentina de Básquetbol este viernes y será el estreno de Libertad de Sunchales. El equipo Cañonero recibirá en el Hogar de los Tigres a Echagüe de Paraná, a partir de las 21.30. La preparación del equipo de Sebastián Porta llegó a su fin y este fin de semana comienza el momento de la competencia, con doble programación porque el domingo llegará a Sunchales el equipo de Colón de Santa Fe.Libertad vuelve a la segunda categoría, tal y como había sucedido en la temporada 2017/18 cuando en aquel entonces puso en venta su plaza y la adquirió Salta Basket. Le tomó apenas un año para regresar a la elite. Hoy parte de esa historia empezó a repetirse, porque sin poder afrontar la actual Liga Nacional decidió nuevamente ceder su lugar (lo tomó Riachuelo).Porta viene de ser asistente de Sebastián Saborido las pasadas campañas. Las continuidades de dos pibes como Manuel Alonso y Eydallín (ambos fichas U23) son gratas novedades para un equipo que tendrá también a Mateo Pérez y Nico Quiroga como juveniles. La experiencia se buscó en el juego interior con Juan Pablo Wall, Rupcic, Simondi y Nico Giménez. En el perímetro lo hizo a través de Franco Lombardi como U23 y el fichaje de Bernardo Barrera, el escolta de paso reciente por Salta BasketWall, una de las contrataciones para esta temporada, comentó en el sitio oficial aurinegro que “Tenemos que ser un equipo lo más intenso posible, que sea solidario y que no negociemos nunca la intensidad”.RAFAELINOS EN EL TORNEOEn sus distintas zonas tomarán parte de este torneo tres jugadores rafaelinos. Franco Chiabotto lo hará con Lanús que hoy a las 21 recibirá a Pergamino Basket; Ignacio Colsani jugará en Parque Sur de Concepción del Uruguay, que se estrenará a las 21.30 ante Estudiantes de Concordia. También este viernes debutará Rodrigo Acuña en Racing de Chivilcoy, recibiendo a Zárate.TORNEO OFICIALEste viernes habrá dos partidos en la continuidad de la tercera fecha del torneo Oficial de primera división de la Asociación Rafaelina: Independiente vs. Unión de Sunchales y Ben Hur vs. 9 de Julio, desde las 21.30, en el Carlos Colucci y el Coliseo del Sur, respectivamente. Al cierre de nuestra edición abrían la programación Atlético y Quilmes.FECHAS PARA ARGENTINAEl debut del técnico Néstor "Che" García al frente del seleccionado argentino de básquetbol será en noviembre próximo en Buenos Aires y ante su par de Paraguay, en el marco de la primera ventana clasificatoria del continente, camino al Mundial de la disciplina que se jugará en Indonesia, Filipinas y Japón en 2023.El Comité Ejecutivo de la Federación Internacional (FIBA) confirmó que la capital argentina se convertirá en escenario no sólo del grupo A que integra el representativo albiceleste sino también de la zona B.La competencia se desarrollará en formato burbuja los días viernes 26 y sábado 27 del mes entrante. El seleccionado argentino, conducido por el bahiense García (reemplazante de Sergio Hernández), debutará en dos partidos frente a Paraguay. Esa sección A se completa con los combinados de Panamá y Venezuela, que también se medirán en dos ocasiones durante ese fin de semana.