El Concejo aprobó el pedido para intensificar controles de tránsito

Durante la mañana de este jueves, sesionó el Concejo Municipal, donde aprobó los cinco proyectos que formaban parte del Orden del Día, y en los que el pedido del concejal Lisandro Mársico sobre intensificar los controles de tránsito, generó algún mínimo debate.

Por otra parte, el proyecto de Resolución que presentó el Frente Juntos, solicitándole al gobierno provincial analice la reubicación de la estructura de la Jefatura de Policías de la URV y la Alcaidía, en función del proyecto de refuncionalización del Área Central, recibió el voto a favor de todos los concejales, excepto de Miguel Destéfanis que decidió abstenerse y justificó su decisión señalando que no considera a este tema prioritario.

Sobre el pedido para intensificar controles de tránsito, que fue aprobado por unanimidad, Mársico manifestó: “Si bien fue aprobado por la totalidad de los concejales, hubo un momento de debate en el cual yo hice hincapié en la necesidad de los controles y leí un artículo del Dr. Lanzotti, donde hablaba del alto grado de accidentología que está padeciendo la ciudad y repercute en el efector público. Hoy ya no hay internados por Covid y sin embargo la terapia intensiva está ocupada por gente que es víctima de hechos de violencia o de accidentes de tránsito”

“Los accidentes, más allá de la tristeza de los familiares tiene un alto costo para el Estado. Todos nosotros pagamos por los imprudentes; todos nosotros nos tenemos que hacer cargo de los imprudentes, de los que infringen la ley, los que no cumplen con las Ordenanzas que hemos votado a lo largo de todo este tiempo en el Concejo y que hablan de los controles; casco, luces, velocidades, uso del cinturón, todo eso está regulado. Es el Estado que tiene que hacerse cargo de todo esto y la verdad que es como escupir para arriba, porque es el propio Estado que no está controlando las calles de la ciudad y uno ve que muchos lugares son tierra de nadie”, planteó el autor del proyecto aprobado ayer. Y agregó: “No hay más campañas de educación y preventivas y no hay acción; no hay cumplimiento y no hay presencia del estado en las calles. Yo hoy lo dije en la sesión, vamos a ver qué pasa después del 14 de noviembre; quizás tengamos la suerte de que el Ejecutivo cambie su política de Estado con respecto a esto”.

Brenda Vimo por su parte, expresó que “el tema de los accidentes de tránsito, aquí hablo más como médica que como concejal, lo venimos padeciendo desde siempre en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo, donde es la primera causa de muertes en los adolescentes. Esto, viene de la mano de la educación que es fundamental, pero también está claro que son necesarios los controles y como decía en la sesión el concejal Muriel, no podemos tener un inspector por cada habitante, pero es necesario estar controlando porque lamentablemente somos hijos del rigor, y si no tenemos una multa o un control, muchas personas no usan casco, muchas personas no usan el cinturón de seguridad, exceden la velocidad e infringen las normas”.

La concejal, afirmó además que “de la mano tienen que estar el control y la educación, siendo esto algo en lo que tenemos que seguir insistiendo e intensificando, sobre todo en esta etapa post pandemia donde observamos una aumento exponencial de accidentes y que seguramente puede tener que ver con el encierro que mucha gente sufrió. La realidad es que necesitamos muchas fuerzas para disminuir esto que trae consecuencias sociales, familiares y en lo individual”.



REUBICACIÓN URV

Respecto al proyecto para la reubicación de la estructura de la URV, la concejal del bloque del Frente Juntos, comentó: “Sabemos que se va a refuncionalizar todo el microcentro y la Av. Santa Fe y en esto tiene que haber también un replanteo de velocidades, se va a poner en marcha la denominada zona 30 y es necesario que la ciudad avance en ese sentido; para esto tiene que haber diferentes estrategias de ingeniería de tránsito y de prevención, y en este marco de modernizar nuestro centro y de ir para adelante, la Jefatura quedaría en el medio de un lugar en donde uno necesita una Jefatura ágil, accesible, que puedan ingresar y salir móviles fácilmente. Hoy, no estaría siendo el centro de la ciudad ese sitio, como si lo fue 100 años atrás”, puntualizó Vimo.



OTROS PROYECTOS

En la sesión de este jueves, también fueron aprobados los siguientes proyectos: A través de una Minuta de Comunicación, el bloque de concejales de Cambiemos, solicitó que a través de la Secretaría que corresponda, se realice la concreción del ordenamiento del tránsito vehicular y peatonal en el cruce de Hipólito Irigoyen esquina Marchini al este y Vieytes al oeste, mediante la instalación de semáforos o lo que considere apropiado para dicha intersección.

Otro proyecto que también presentó Cambiemos, fue un pedido de información referida a la ejecución de la obra de pavimentación y desagües pluviales, en el sector de Bv. Yrigoyen entre calles Marchini / Vieytes al norte y calle Colombia al sur. Además, se aprobó un pedido de informes sobre los inmuebles que alquila el Municipio, propiedad de terceros, uso de los mismos y montos de los alquileres a la fecha. Entre los fundamentos que se expusieron, está que existe la necesidad de tomar conocimiento de esta información actualizada, considerándola de utilidad para la tarea legislativa.