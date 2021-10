Fuertes vientos se sintieron en Rafaela

Sorpresivamente, y por más que el SMN había emitido un comunicado en horas de la tarde sobre un alerta meteorológico "amarillo" por vientos para el centro- norte argentino, pasadas las 18 horas de ayer se hicieron sentir, en Rafaela y sus alrededores, unas ráfagas de viento sur constantes de entre 36 a 42 km/h hasta la hora 21, de acuerdo a datos suministrados por parte del personal municipal local. En este contexto, la ráfaga máxima registrada fue de 72 km del Sur Suroeste, manteniéndose el alerta para las próximas horas.

Este fenómeno climático, poco habitual en nuestra ciudad, ocasionó la caída de un árbol de dimensiones importantes sobre la calzada de Avenida Santa Fe, entre Intendente Giménez y Zeballos, sin generar, afortunadamente, daños materiales, debiéndose cortar el tránsito por algunos minutos, con lo cuál los que transitaban por el sector debieron, naturalmente, dirigirse en otra dirección. Además,

en la intersección de Av. Santa Fe y Sargento Cabral, en el sector de estacionamiento de motos, algunos rodados se cayeron debido al fuerte viento, al igual que en el estacionamiento situado en la esquina de Sarmiento y Lavalle.

En tanto, y de acuerdo a la información brindada por la GUR, se contabilizaron, en distintos barrios de la ciudad, 3 postes de luz caídos y 7 postes de Telecom derribados (1 en un domicilio y el resto quebrados en la base), además de otros 7 árboles caídos o al caer.

No obstante, ante esta situación, la Municipalidad de Rafaela informó que ayer no comenzarán los trabajos de renovación en el primer cantero central de bulevar Santa Fe, comprendido entre calles 9 de Julio-Lavalle y Alvear-Saavedra. Esta es la segunda postergación de estas obras en 48 horas, ya que el miércoles, a raíz de la lluvia, tampoco pudieron iniciarse.

Por otro lado, y también a raíz de estas inclemencias climáticas, los representantes de los distintos partidos políticos que participarán de las Elecciones Generales del 14 de noviembre próximo, acordaron que colocarán los carteles de campaña este viernes 15 a partir de las 20:00, más allá de que ya pueden hacerlo a partir de la hora 0 de hoy.



DESTROZOS

Por su parte, fuertes vientos que azotaron a distintas regiones del país provocaron destrozos en Córdoba. Ráfagas de más de 100 kilómetros por hora ocasionaron daños y caídas de árboles en los valles de Punilla y Calamuchita, además de la ciudad capital y sus alrededores. También provocaron accidentes de tránsito. También se vieron afectados los distritos de La Pampa, San Luis, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, San Juan, Mendoza, La Rioja, Catamarca y Córdoba. “El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora”, indicó el SMN, que detalló: “En particular, la zona comprendida por Córdoba, sur de Santiago del Estero y sur y centro de Santa Fe las ráfagas pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora”.



SIN SERVICIO

La Estación Meteorológica del Aeródromo Rafaela, de gestión municipal pero dependiente del Servicio Meteorológico Nacional, había transformado su cuenta de Twitter en una excelente forma de comunicar los datos del clima de la ciudad y la región cada tres horas a partir de las 6 AM y hasta las 21 PM. Sin embargo, desde hace un año discontinuó la publicación de los datos sin mayores explicaciones. En la medida de lo posible, el servicio debería ser restablecido porque resulta de gran utilidad, y considerando también que hay fondos de los contribuyentes rafaelinos para el mantenimiento de la Estación.