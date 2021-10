Las primeras jubiladas de la ciudad

Más de 84.000 madres iniciaron su jubilación en el segundo mes del reconocimiento de aportes por tareas de cuidado

para mujeres que tengan la edad requerida para jubilarse, no cuenten con los años de aportes necesarios y tengan hijas y/o hijos, con el objetivo de ir reparando una desigualdad histórica y poniendo por primera vez en valor el tiempo que las mujeres destinan al cuidado de su hijas e hijos. En este marco, fueron 18 las mujeres de Rafaela que pudieron iniciar el camino al derecho de su jubilación gracias a esta iniciativa impulsada por el Estado nacional, provincial y posteriormente el local. Y a través de un breve acto llevado a cabo este jueves a la tardecita, en la sede de la UDAI de nuestra ciudad, se realizó la entrega de resoluciones a las primeras jubiladas rafaelinas gracias al reconocimiento de Tareas de Cuidado de hijos. En la ocasión, estuvieron presentes el intendente Luis Castellano, quién estuvo acompañado por el Subsecretario de Salud, Martín Racca; la Gerenta de la UDAI, Ofelia Lentore; la Directora de la Unidad de Gestión de PAMI en Santa Fe, Jorgelina Cassineri; y la Jefa de la Delegación de PAMI local, Devora Triverio, quienes realizaron, además, el asesoramiento referente a la afiliación a la obra social.

"Queríamos hacer una pequeña reunión para agasajar a las primeras jubiladas con reconocimiento por las tareas de cuidado de hijos en Rafaela. La idea es cambiar un poco todos los paradigmas de que la mujer siempre se ha dedicado a tener todos estos cuidados, lo que hace que muchas veces se hayan quedado en sus casas o se le haya hecho difícil, por algunas interrupciones, haber tenido que dejar de trabajar o reunir la cantidad de años necesarios para jubilarse. Entre las distintas políticas que está llevando adelante el gobierno, una es haber permitido este reconocimiento de años de servicio por cuidado de hijos para que de esa manera puedan acceder a la tan ansiada jubilación. Ya a partir de este viernes también vamos a incorporar otra prestación que es la jubilación anticipada -ver aparte- para quienes en este momento se encuentran desocupados y ya tengan sus 30 años de aportes, estén a 5 años de la edad jubilatoria y solamente esperando la edad. Todos van a poder jubilarse, a partir de los 55 años y los hombres a partir de los 60 que tengan sus 30 años de aportes, con un 80% del valor del monto de su jubilación, y van a tener también la cobertura social del PAMI", destacó Lentore durante la presentación.

Posteriormente, Casineri, a cargo de la agencia de PAMI en Rafaela, sostuvo que "es la primera vez que interactuamos entre las 2 entidades nacionales, PAMi y ANSeS. Estamos haciendo varios operativos por toda la ciudad porque nos pasaba que mucha gente estaba jubilada y nadie les había explicado que tenían un descuento y que eso hacía que tengan su derecho a tener una obra social, pero para ello había que afiliarse. Y por eso estamos presente para facilitarles ese trámite. Tener una jubilación es gratificante, es un deber que se lo ganaron luego de muchos años de sacrificio y de trabajo".

Y por último, Castellano destacó "el apoyo y el acompañamiento del gobernador y del presidente por tener la posibilidad de que Rafaela sea considerada para este tipo de ayuda social, fundamentalmente para aquellas personas que trabajaron durante toda la vida. Eso es lo que han hecho todas estas mujeres y nosotros hoy sentimos ese respaldo y ese acompañamiento. Los equipos, tanto de ANSeS como de PAMI, lo terminan de concretar rápidamente y eso es lo que siempre destacamos, que Rafaela y nuestra gente sea considerada en el mapa provincial y nacional, y eso ahora lo estamos logrando, de a poco y con la pandemia de por medio. Estamos saliendo para adelante y nos sentimos orgullosos de compartir este momento tan especial".



FELICES

Mientras tanto, Graciela María Martínez, que tuvo 5 hijos, al igual que el resto de las beneficiadas, se mostró muy feliz por este tan esperado momento, y remarcó ante este Diario que "estoy muy contenta porque después de tantos años y de tanta lucha cuidando a los chicos y trabajando a la vez y no tener aportes es muy importante para nosotras. Con la edad que tengo, unos 61 años, creí que no iba a poder contar con esta jubilación. Así que cuando me enteré de esta posibilidad, realicé todos los trámites correspondientes hasta que llegó este lindo momento en que nos dieron la certificación". La mitad de las primeras 18 jubiladas de la ciudad gracias al reconocimiento de Tareas de Cuidado de hijos formaron parte de la ceremonia y recibieron la resolución y el carnet de jubilación. Además de Graciela, también recibieron esta medida María Cristina Dip, Angela Noemí Fernández, Esther Zanatta, María Raquel Beltramo, María del Rosario Osella, Silvis Elena Olivero, Belkis Elsa Pancheri, Norma Isabel Dell Erba, María Teresa Mendoza, Margarita Maldonado, Mirta María Peirone, Liliana Capretti, Rita María Verbeke, Yolanda Beatríz Martínez, Rosa Monte, Graciela Riberi y Ester Clotilde Bellot.



JUBILACION ANTICIPADA

Tal como lo anticipó Lentore, desde este viernes comenzará a funcionar el plan de “jubilación anticipada” que comprenderá a personas que se encuentren desempleadas. Tal como ya habían anticipado desde ANSeS, se trata de una política dirigida a personas que se encuentren desempleadas o que hayan sido despedidos hasta antes del 30 de junio de este año, que reúnan 30 años de aportes y les falten cinco años o menos para cumplir la edad jubilatoria, es decir entre 55 y 60 años para las mujeres y entre 60 y 65 para varones. En detalle, a las y los beneficiarios se les garantizará la cobertura social y el 80% de su jubilación -unos $50 mil en promedio- que le corresponda mientras se llega a la edad dispuesta por la ley. A su vez, el proyecto prevé que una vez que alcancen la edad jubilatoria requerida -60 años las mujeres y 65 años los varones- pasarán a percibir el 100% del haber de forma automática. De acuerdo a las primeras estimaciones realizadas por ANSeS, la medida alcanzará en una primera instancia a una población aproximada de entre 20 mil y 30 mil personas, de las cuales el 90% son hombres. En este sentido, unas 150 personas de Rafaela se han anotado hasta hoy para iniciar los trámites correspondientes.