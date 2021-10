28 Estudiantes lograron su título secundario

Tuvo lugar un acto donde se agasajó a 28 estudiantes que en 2021 obtuvieron su título secundario, con el apoyo de del programa educativo !Seguila!, enmarcado por el departamento de Inclusión Educativa de la Secretaría de Educación de la Municipalidad.

Estuvieron presentes, además de los flamantes egresados, Mariana Andereggen, secretaria de Educación; Vanina Ramírez, coordinadora del departamento de Inclusión Educativa; Doris Chacon, coordinadora del programa, y el equipo de tutores y profesoras del referido programa.

También participó Amalia Galanti, jefa de Gabinete, junto a familiares y allegados de quienes fueron agasajados ante tan importante logro.

Las escuelas a las que pertenecen los egresados 2021, son la EEMPA 1007 “Libertad”, 429 “Mario R. Vecchioli”, 654 “Nicolás Avellaneda”, 204 “Domingo de Oro”, 428 “Luisa R. de Barreiro” y 376 “J. Dopazo”.

Dicho programa acompaña a aquellas personas que, habiendo terminado de cursar su último año, adeudan una o más materias. El acompañamiento no es sólo pedagógico, sino integral, ya que muchas veces se apoya al o la estudiante en situaciones de revinculación institucional, nivelación en competencias tecnológicas, entre otras problemáticas que exceden lo estrictamente formativo.

Por consiguiente, llega por igual a ciudadanos de todos los barrios de la ciudad.

OPORTUNIDAD

Camila Ríos, una de las egresadas, contó que se enteró del Programa “por mi mamá y también lo vi en las redes sociales, y me gustó la idea de terminar el secundario. Terminé en 2016, adeudaba dos materias y me costaba un poco terminar porque tengo un hijo. Seguir los estudios es más difícil cuando uno tiene hijos, pero me sentí muy bien, fue mucha ayuda. Con el !Seguila! fue un más fácil, me ayudó muchísimo. Está bueno, recomiendo que lo hagan, que si les cuesta, está bueno porque te ayudan, te acompañan, entienden cada situación. Costaba mucho conseguir un trabajo sin el título, por eso está bueno porque esto te abre muchas puertas después”.



En tanto, Ezequiel Risso Patrón dijo que supo del programa “por mi novia, que lo venía haciendo, y entonces me anoté. Yo debía tres materias y me inscribí para sacarme eso de encima que tenía hace muchos años, del 2014, y hoy lo logré. El equipo y los profesores me ayudaron muchísimo desde el año pasado, me gustó. Fue mucho el apoyo y la verdad que fue fácil conseguir el título así”.

FELICIDAD Y ORGULLO

Por su parte, Mariana Andereggen expresó su felicidad y orgullo de “asistir a un encuentro presencial. Esta vez celebramos que fueron 28 los egresados del !Seguila! que llegaron a término, pero son muchos más los rafaelinos acompañados por este programa que siguen preparando materias y rendirán en las próximas mesas.

"En estos encuentros vuelve la emoción de conocer cada historia, cómo llegaron al Programa, las cuestiones que le hicieron este recorrido cuesta arriba. Cerrar este ciclo cambia totalmente la vida de estos estudiantes que acompañamos y nos vuelve a poner felices y nos vuelve a convencer de la importancia de este Programa”.

CIUDAD DE OPORTUNIDADES

A su turno, Amalia Galantti expresó que Rafaela “es una ciudad de oportunidades y un encuentro como el de hoy, lo confirma. Es el acompañamiento del Estado, del gobierno local, todo un equipo de trabajo de la Secretaría de Educación, al esfuerzo de todos estos jóvenes hombres y mujeres y sus familias acompañándolos también, con mucho esfuerzo, sacrificio y las ganas de terminar una etapa y con las ganas de abrir nuevos caminos.

"Escuchar cada uno de los testimonios emociona y nos llena de orgullo ser parte de esto que es una decisión política del intendente, que se sostiene año tras año y nos motiva a seguir adelante”.

INSCRIPCIONES ABIERTAS

El programa !Seguila! tiene abiertas sus inscripciones al teléfono 504333, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00, o personalmente en Sarmiento 550, sede de la Secretaría de Educación.

También por mail a [email protected]