Los CEO'S de la Argentina recuperaron la confianza

La encuesta mundial "CEO Outlook 2021 - Capítulo Argentina" de la consultora KPMG refleja que los CEOs argentinos han recuperado la confianza y las perspectivas de crecimiento a niveles pre pandemia. El 94% de los 50 CEOs locales consultados para el relevamiento tiene confianza en las perspectivas de crecimiento del país. El 98% sobre el crecimiento de su industria y el 92% sobre el de su compañía.

Sin embargo no prevén un desarrollo exponencial, ya que el 74% de los dirigentes empresarios considera que el crecimiento de sus ingresos no superará el 5% por año.

Para Néstor García, presidente y CEO de KPMG en el país: "La recuperación económica argentina dependerá de varios factores micro y macro económicos, siendo central bajar la inflación. Es importante prepararse ahora para ser competitivos en la nueva economía digital que está cambiando estructuras, sistemas, comportamientos económicos, comerciales, sociales y políticos".

El informe revela que a pesar de la pandemia y sus consecuencias, el 56% de los líderes empresarios reportaron un aumento en sus ingresos durante el último año fiscal.

Mientras que un 30% declaró que se redujeron, lo que implica un incremento del 24% en los CEOs que señalaron una pérdida con respecto al 2020.

Los ejecutivos encuestados indicaron que las estrategias claves para alcanzar los objetivos de crecimiento de sus compañías para los próximos tres años son mayoritariamente las alianzas estratégicas con terceros, el crecimiento orgánico y las fusiones y adquisiciones.

En tanto que la prioridad operativa que acompañe esas elecciones ejecutivas será avanzar en la digitalización y conectividad de todas las áreas funcionales.

El futuro del trabajo y la modalidad virtual fue otro eje abarcado por el estudio de KPMG, revelando que el 54 % de los CEOs buscará contratar personal que trabaje de forma remota y centrarán los esfuerzos en desarrollar una cultura y políticas que fomenten un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal.

Aún así, bajó el porcentaje de líderes que piensan reducir espacio físico en sus compañías, ya que siguen valorando el componente cultural que aportan las oficinas.

Con respecto a las amenazas que afecten el desarrollo de las compañías, el relevamiento indica que los directivos coinciden en que no existe un riesgo único.

Entre los factores que pueden ser incidentes de modo negativo para las organizaciones se encuentran: el riesgo de ciberseguridad, el riesgo de tecnología emergente y disruptiva, y el riesgo regulatorio.

Además advierten que aparecen otros aspectos a tener en cuenta en este sentido como el riesgo en la cadena de suministro y el riesgo del talento.

García resumió: "La encuesta de este año refleja que los Directores Ejecutivos se centran en estar conectados, en poner a las personas primero y en el propósito de hacer crecer sus organizaciones con una mirada sustentable". (NA)