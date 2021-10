“Hay un avance genético importante en la región”

Reflexivo y optimista por naturaleza. Así se lo puede describir a Germán Fux, reconocido cabañero y productor de la raza Holando, que este año tuvo el honor de ser nuevamente jurado de la 4° edición de la competencia de “Vacas a Campo”, organizada por la Rural de Rafaela en el marco de su muestra anual institucional. El certamen permite conocer in situ el trabajo de los tambos comerciales que, a diario, contribuyen para la elaboración de un alimento tan noble como la leche.

De visita en el programa radial ADN Rural, Fux reconoció que se trató de “una linda experiencia” y destacó que en esta oportunidad resultó ser la mejor edición de todas, “por la cantidad de tambos que participaron y por la calidad de animales observados”. Por eso, no dudó en afirmar que “hay una mejoría notable en los establecimientos de la región porque hay productores que tienen un manejo nutricional apropiado que posibilita que los animales manifiesten todo el potencial que presentan para producir leche”. Y aseveró: “hay una mejoría genética importante”.

Al ser consultado sobre ese punto, Fux explicó: “cuando uno va al médico, las preguntas de rigor pasan por saber cuándo mide y pesa; en esta actividad para ser eficientes en nuestros campos hay que medir, primero el consumo y después la producción, y ahí empieza a jugar algo muy importante como el control lechero”.

Al respecto, indicó: “el objetivo de la raza Holando es que por cada kilo de materia seca que uno le da a la vaca, lleguemos a obtener tres litros de leche por cada kilo de materia seca consumido. Ahí viene el desarrollo y el avance de la genética. Algunos se olvidan del manejo y nutrición para poder maximizar el potencial genético que el productor tiene en el campo, por eso la necesidad de medir porque de lo contrario jamás sabremos dónde estamos parados”.

La importancia de la genética quedó demostrada en la subasta que la Cooperativa Guillermo Lehmann llevó a cabo el último día de la muestra, con ejemplares de un nivel excepcional y precios “exorbitantes”, como definió el propio Fux. “Cuando hay genética la gente lo valora y lo paga”, afirmó. Cabe destacar que en esa subasta, que contempló la venta de unos 600 animales, un toro Holando fue vendido en $1.500.000.



HACIA DÓNDE VA LA LECHERÍA

En este escenario, con algunas variables que inciden de manera directa en el negocio, el gran interrogante pasa por saber hacia dónde puede ir la lechería. Para Fux, lo que se viene incluye sistemas mixtos, con lotes encerrados y pastoriles, “para maximizar lo que tenemos”. En ese sentido, argumentó: “la presión impositiva es cada vez mayor y si el año pasado ordeñábamos 3.000 litros de promedio por día, el que viene habrá que ordeñar 3.500 litros. Tiene que haber un aumento de productividad en nuestro sistema para subsistir porque los números no dan y la única manera de ser eficiente es midiendo”. Y auguró: “no sé cuántos años llevará el proceso y no se va a encerrar el 100% de las vacas, pero los lotes de punta sí”.

Por otro lado, se refirió a la tenacidad y resiliencia de los productores lecheros, características que van forjando con el paso del tiempo y también de reiteradas crisis. “Este gobierno es destructor y en dos años se va a ir y nosotros seguiremos trabajando pensando en el próximo y en lo que viene, teniendo fe y esperanza que esto cambiará de una buena vez. Los productores estamos obligados a mirar para adelante ´porque de lo contrario tendríamos que vender todo y alquilar los campos”, admitió con cierta ironía.

Por eso, expresó: “el hombre de doble ánimo nunca va a llegar a nada; hay que tener en claro que la lechería es persistencia, constancia, permanencia y nunca debemos bajar los brazos. Seguramente sigamos teniendo crisis de todo tipo (climática, económica, etc) pero hay que permanecer”.