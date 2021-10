Las Inferiores de la B pusieron en marcha el torneo Clausura

El último fin de semana se puso en marcha las 'revanchas' del torneo de Divisiones Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de la primera fecha del Clausura.

Los que tuvieron libres fueron Juventud Unida de Villa San José, Defensores de Frontera y el Deportivo Bella Italia.

A continuación, todos los resultados, goleadores y lo que se le viene a cada elenco:



ZONA SUR

Sexta División: Brown San Vicente 3 (Javier Alegre x 2 y Alan Marcon) vs Dep. Susana 1 (Juan Schonfeld), Talleres MJ 1 (Mateo Galván) vs Atlético MJ 1 (Joaquín Silva Vila), Florida de Clucellas 1 vs Bochazo 0, Libertad EC 1 (Máximo Imhoff) vs San Martín 1 (Román Schell).



Séptima División: Brown San Vicente 7 (Julián López, Leandro Bracamonte x 2, Ignacio Aguilar x 2, Agustín Rodríguez y Facundo Fernández) vs Dep. Susana 0, Talleres MJ 1 (Brandon Caminos) vs Atlético MJ 1 (Ramiro Jaime), Florida de Clucellas 0 vs Bochazo 1 (Alexis Alvelo).



Octava División: Talleres MJ 0 vs Atlético MJ 3 (Marcos Schemberger, Santiago Colombero y Tiago Godino), Florida de Clucellas 3 (Agustín Dobler, Carlos Junco y Tiziano Brardo) vs Bochazo 0, Libertad EC 0 vs San Martín 0.



Novena División: Brown San Vicente 1 (Mateo Rosa) vs Dep. Susana 0, Talleres MJ 0 vs Atlético MJ 4 (Simón Cernotti x 2, Ivo Moyano y Kevin Wainzettel), Florida de Clucellas 3 (Bruno Chiavassa x 2 y Mauricio Frachia) vs Bochazo 1 (Dylan Pérez), Libertad EC 1 (Joel Vergara ) vs San Martín 3 (Santino Gómez, Gabriel Andrés y Benjamín Canavese).



Próxima fecha (2ª): Bochófilo Bochazo vs Libertad Estación Clucellas, Atlético María Juana vs Florida de Clucellas, Deportivo Susana vs Talleres María Juana, Juventud Unida Villa San José vs Brown San Vicente. Libre: San Martín de Angélica.



ZONA OESTE

Sexta División: Belgrano San Antonio 0 vs Zenón Pereyra 2 (Faustino Ochoa Androetto x 2), Dep. Ramona 4 (Facundo Vegas, Mateo Masuero x 2 y Gabriel Battaglino) vs Dep. Josefina 0, Arg. Vila 0 vs Atl. Esmeralda 1 (Nahuel Peralta), Sp. Santa Clara 1 (Santino Suppo) vs La Hidráulica 2 (Rodrigo Lencina x 2).



Séptima División: Dep. Ramona 1 (Jeremías Tamagnini) vs Dep. Josefina 1 (Tomás Chaves), Arg. Vila 2 (Tomás Platini y Brian Ramallo) vs Atl. Esmeralda 1 (Héctor Genes), Sp. Santa Clara 1 (Santiago Bonetti) vs La Hidráulica 0.



Octava División: Belgrano San Antonio 1 (Mateo Velázquez) vs Zenón Pereyra 0, Dep. Ramona 3 (Máximo Blabo x 2 y Gonzalo Oviedo) vs Dep. Josefina 2 (Julián Cabrera y Alexis Ledebur), Sp. Santa Clara 0 vs La Hidráulica 0.



Novena División: Dep. Ramona 4 (Xavier Burgos, Alan Grimaldi x 2 y Santino Muler) vs Dep. Josefina 1 (Jeremías Martínez), Arg. Vila vs Atl. Esmeralda, Sp. Santa Clara 8 (Máximo Acosta x 3, Maximiliano Mendoza x 2, Valentino Genero x 2 y Thiago Domingorena) vs La Hidráulica 0.



Próxima fecha (2ª): Atlético Esmeralda vs Sp Santa Clara, Dep. Josefina vs Argentino Vila, Zenón Pereyra vs Dep. Ramona, Defensores de Frontera vs Belgrano San Antonio. Libre: La Hidráulica.



ZONA NORTE

Sexta División: Moreno 2 (Benjamín Castillo Molina y Martín Vallone) vs Tacural 1 (Facundo Cravero), Roca 0 vs Aldao 0, Ataliva 3 (Nicolás Colombo, Máximo Abratte y Diego Ricarte) vs Humberto 2 (Adrian Díaz y Ricardo Rodríguez), San Isidro de Egusquiza 0 vs Tiro Federal 1 (Iván Pinardelli).



Séptima División: Moreno 3 (Juan Ollocco, Yoel Barberis y Mariano Urquijo) vs Tacural 0, Roca 0 vs Aldao 2 (Uriel Iturre y Adriel Peralta), Ataliva 4 (Mateo Ponzetti x 2, Sebastian Sereno y Thiago Yaffei) vs Humberto 4 (Federico Vercelli x 2, Bautista Alassia y Santiago Ocampo), San Isidro de Egusquiza 1 (Franco Valor) vs Tiro Federal 0.



Octava División: Moreno 1 (Jonás Bett) vs Tacural 0, Roca 0 vs Aldao 6 (Nicolás Villalba, Thiago Marengo x 2, Gabriel Guglielmone x 2 y Juan Ig. Leurand), Ataliva 0 vs Humberto 3 (Natanael Córdoba x 2 y Franco Witz).



Novena División: Ataliva 0 vs Humberto 9 (Joaquín Welchen, Ezequiel Yossen, Bautista Serafino, Mirco Barrios x 4, Jeremías Córdoba y Guillermo Duarte).



Próxima fecha (2ª): Argentino Humberto vs San Isidro de Egusquiza, Dep. Aldao vs Independiente Ataliva, Deportivo Tacural vs Sp. Roca, Dep. Bella Italia vs Moreno de Lehmann. Libre: Tiro Federal.