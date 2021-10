Arranca la penúltima del Apertura

El torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol llega a su etapa de definición. En este 14ª y penúltimo capítulo, mañana, ya se podría conocer al campeón. Para que se defina el título en esta fecha 9 de Julio, líder con 33 puntos, le deberá ganar a Florida en el Soltermam y Quilmes, que recibe a Tacural, perder.

Sin dudas que la principal atención estará centrada en lo que ocurra en dichos encuentros de viernes por la noche, pero todo se pondrá en marcha en la jornada de hoy con los adelantos que disputarán Ferro recibiendo a Unión y Atlético de Rafaela a Brown de San Vicente. En caso de lluvia, los encuentros programados para este jueves se reprograman para el lunes.



Todo el programa:



HOY. 21.30hs (Reserva 20hs): Ferrocarril del Estado vs Unión de Sunchales, Atlético de Rafaela vs Brown de San Vicente.



VIERNES 15/10. 21.30hs (Reserva 20hs) Argentino Quilmes vs Deportivo Tacural, 22.00hs (Reserva 20.30hs) 9 de Julio vs Florida de Clucellas.



DOMINGO 17/10. 16.00hs (Reserva 14.30hs) Dep. Ramona vs Ben Hur, Dep. Libertad vs Peñarol, Brown San Vicente vs Dep. Aldao.



LUNES 18/10. 22.00hs (Reserva 20.30hs) Talleres María Juana vs Sportivo Norte.



LAS POSICIONES: 9 de Julio 33, puntos; Arg. Quilmes 32; Libertad 26; Ben Hur 25; Ferro 25; Tacural 21; Atlético de Rafaela 19; Peñarol 19; Brown 16; Sportivo Norte 15; Dep. Ramona 15; Dep. Aldao 14; Unión 11; Bochazo 11; Talleres (MJ) 8; Florida de Clucellas 6.