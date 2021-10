Vila: inicia el Play Off del Midgets del Litoral

Con el freyrense Hernán Filippi encabezando las posiciones como consecuencia de los puntos arrastrados luego de adjudicarse la Etapa Regular, la categoría Midgets del Litoral iniciará su Play Off el próximo sábado 16.La actividad se desarrollará en el circuito "Juan F. B. Basso" de la localidad de Vila, organizada y fiscalizada por la Asociación Midgets del Litoral.Al igual que la fecha anterior, la séptima del Torneo Oficial "Marcelo 'Colo' Sarponti" - "Copa Forni Sport", tendrá su anticipo durante la tarde y culminará en horario nocturno.Vale la pena recordar que lograron acceder a esa instancia dieciséis pilotos, a lo que se sumarán luego de la penúltima carrera otros cuatro para definir el título de la temporada 2020/2021.El actual campeón es Gustavo Zbrun, uno de los que ya selló su pasaporte y competirá en el Play Off, aunque todavía no logró ganar en el actual certamen.De todos modos, el Reglamento Deportivo recorta claramente las diferencias que se pudieron haber establecido en la Etapa Regular y las posibilidades, claramente, están abiertas para todos los protagonistas, que afrontan este tramo decisivo con lógicas ilusiones de quedarse con la máxima recompensa.Los pilotos que accedieron al Play Off tras finalizar la Etapa Regular y los puntos con los que iniciarán el reducido, son los siguientes: Hernán Filippi 30 unidades; Néstor Bosio 26; Javier Penezone 24; Federico Maletto 22; Leandro Giraudo 21; Cristian Molardo 20; Eugenio Mautino 19; Matías Franco 18; Hernán Calvi 17; Gonzalo Zbrun 16; Marcos García 15; Nicolás Scándalo 14; Jorge Walker 13; Martín Ferrari 12; Ezequiel García 11 y Matías Audino 10.