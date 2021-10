Importante lluvia en la ciudad generó algunos inconvenientes

Tras varios meses de sequía, este miércoles llegó la tan ansiada lluvia con un registro que no se daba desde varios meses y que trajo bastante alivio para el sector agrícola. Igualmente, las ráfagas de vientos ocasionaron algunos cortes de luz, acumulación de agua en varias arterias y algunas ramas caídas el algunos sectores de la ciudad.

Tal como lo venía anunciando el Servicio Meteorológico Nacional desde el inicio de la semana, este miércoles Rafaela amaneció bajo una copiosa lluvia que se continuó durante toda la mañana, generando algunos inconvenientes, tanto en el tránsito como en los servicios, donde en algunos sectores de la ciudad se constató la falta de electricidad durante la mañana. Alrededor de la hora 5 comenzaron a caer las primeras gotas en medio de algunos rayos, truenos y con ráfagas de viento que ocasionaron varios cortes de luz y algunas ramas y árboles caídos en las calles y veredas, como así también acumulación de mucha agua en las calles hasta llegado el mediodía. En ese lapso, y de acuerdo al siempre eficiente Twitter Clima Rafaela, hasta la hora 17 se registraron 49 milímetros, algo que no sucedía en esta zona desde hacía varios meses y que sin dudas vino bien para los patios y jardines como para la actividad agrícola de la región, que venía sufriendo una sequía importante.

De acuerdo a algunas informaciones recabadas, durante la tormenta eléctrica hubo caída de granizo en algunos barrios sin generar mayores problemas, mientras que a la hora 7, en calle Congreso al 100, un rayo provocó el incendio de una palmera en un patio interno, obligando a la intervención de los Bomberos Zapadores para poder extinguir el fuego. Además, hubo una tarea importante durante toda la mañana por parte del personal de la EPE, que estuvo dando respuestas a varias inquietudes de los vecinos. En este marco, alrededor de la 7:30 estuvo fuera de servicio el Distribuidor Quilmes, afectando los barrios Sarmiento e Italia. También estuvieron fuera de servicio los distribuidores Cortázar y Country que ocasionaron baja tensión en los usuarios, afectando los barrios Pizzurno, La Cañada, El Bosque, Brigadier López, Village del Brigadier y Loteo Plaza Grande. Estas fallas pudieron solucionarse cerca de la hora 10. En tanto, cercana la hora 11, la sucursal de la Empresa Provincial de la Energía de Rafaela informó también que se encontró fuera de servicio el distribuidor Rosario, afectando parcialmente los barrios 9 de Julio (cuadrante comprendido entre calles Balcarce, Maipú, Bv. Lehmann y Zóbboli)) y 30 de Octubre (A. Álvarez, Sarmiento, Alvear y Bv. Lehmann). No obstante, el servicio se normalizó una hora después, aproximadamente.

Al mismo tiempo, en calle Tucumán también se volvió a registrar el eterno problema de la acumulación de agua, complicando, como siempre, su transitabilidad, mientras que en la esquina de Güemes y Alem, donde se están llevando a cabo obras de refacción, el viento tiró los carteles de precaución sobre la cinta asfáltica, que sumado a los charcos de agua significó un verdadero peligro a la hora de transitar por el lugar, especialmente para los motociclistas.



EN LA REGION

Por su parte, en algunas localidades del departamento Castellanos, el temporal generó algunos daños de consideración. Por ejemplo, en Josefina se observó, durante una recorrida de efectivos de la Comisaría 8ª una gran cantidad de árboles y postes de luz caídos. Asimismo, se rompió el tejido perimetral del Club Deportivo Josefina, entre otros daños materiales, como consecuencia de fuertes ráfagas de viento y de la lluvia. En tanto, en Sunchales cayeron 22 milímetros, pero como siempre suele suceder, la Avenida Independencia se vio desbordada por la acumulación de agua, que complicó en gran parte la circulación. De hecho, en jurisdicción de dicha ciudad, volcó un camión sobre la Ruta 34 provocado por la presencia de una rama que estaba cruzada sobre la ruta en la que sólo hubo que lamentar daños materiales. Mientras que en Ataliva, el viento fuerte de casi 80 kms se hizo sentir, ya que el fenómeno meteorológico causó la caída de algunos molinos y hasta hubo un corte de energía eléctrica de aproximadamente una hora.



PARA HOY

En tanto, para este jueves, el SMN establece una jornada nublada y algo de niebla durante las primeras horas, aunque podrían darse algunas lloviznas aisladas por la tarde y chaparrones durante la noche, con temperaturas entre los 16º y 26º. Mientras que a partir de mañana las condiciones estarían mejorando, con un cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde y despejado durante la noche. En tanto, para el fin de semana se prevé un cielo algo nublado pero sin registros de posibles lluvias.



SIN SERVICIO

La Estación Meteorológica del Aeródromo Rafaela, de gestión municipal pero dependiente del Servicio Meteorológico Nacional, había transformado su cuenta de Twitter en una excelente forma de comunicar los datos del clima de la ciudad y la región cada tres horas a partir de las 6 AM y hasta las 21 PM. Sin embargo, desde hace un año discontinuó la publicación de los datos sin mayores explicaciones. En la medida de lo posible, el servicio debería ser restablecido porque resulta de gran utilidad, y considerando también que hay fondos de los contribuyentes rafaelinos para el mantenimiento de la Estación.