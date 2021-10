Quedan solo 2 casos activos

Por tercer día consecutivo, Rafaela no comunicó nuevos casos de coronavirus, de acuerdo al reporte diario de la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud, con lo cuál la ciudad continúa sumando 14.781 contagios desde el inicio de la pandemia, de los cuáles solo 2 quedan activos, 7 son los vecinos aislados y 14.459 los recuperados. Además, por 36ª jornada consecutiva no se reportaron fallecimientos, manteniéndose en 320 los decesos de ciudadanos rafaelinos. En tanto, la sala general y la unidad de terapia intensiva del Hospital "Jaime Ferré" continúan sin recibir pacientes Covid-19 positivos. A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 50 positivos de Covid-19 en el territorio santafesino (entre ellos 13 en Rafaela y 3 en Angélica, aunque no corresponden por error), para un acumulado de 469.493, mientras que luego de 5 días, se registraron 3 muertes, para un total de 8.579 víctimas fatales. En la provincia hay 734 pacientes activos, 460.180 son los recuperados y hasta el momento fueron aplicadas 4.547.856 vacunas de las 4.849.185 dosis que recibió Santa Fe.



MAS VACUNAS

En tanto, la Dirección Regional de Salud informó que este jueves arribarán otras 7.200 dosis de la vacuna Sinopharm para continuar con la campaña de vacunación. Las mismas se distribuirán en los efectores de la zona de acuerdo al siguiente detalle: Rafaela 2.800 dosis, Sunchales 600, Ceres y San Cristóbal 500 y San Guillermo y Tostado 400, entre las principales localidades.