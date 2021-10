Rafaela se prepara para celebrar sus 140 años

En el Salón Verde del edificio municipal, se reunieron este miércoles representantes de distintas áreas del Estado local para diagramar diferentes acciones apuntadas a celebrar en comunidad los 140 años de nuestra ciudad de Rafaela. En ese marco, se puso en valor el contexto actual que habilita la oportunidad de "retornar a nuestra cultura del encuentro y al cual arribamos por el enorme esfuerzo del sistema sanitario", el gran operativo de vacunación implementado de manera coordinada entre la Municipalidad, el Gobierno de la Provincia y el Hospital “Doctor Jaime Ferré”, y la responsabilidad social individual.

En la actualidad, la situación sanitaria permite compartir momentos en una plaza, un espacio público o una sala; siempre con los cuidados que, sabemos, debemos tomar porque la pandemia no terminó y tenemos el compromiso comunitario de cuidar lo que hemos logrado.

Tomando como base esas condiciones se reunieron para definir detalles la jefa de Gabinete, Amalia Galantti; el secretario de Cultura, Claudio Stepffer; el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio; la coordinadora de Turismo, Alejandra Mahieu; integrantes de los equipos de Educación, Ceremonial y Diseño, entre otras áreas.

El 24 de octubre, Rafaela cumplirá 140 años y la ciudad ya lo palpita con un latido que se hace cada vez más intenso en cada uno de nuestros barrios porque vamos a volver a festejar, juntos, muy cerca.

Así, se confirmó la reedición de la Fiesta de las Culturas para el sábado 23 de octubre, con la participación de las distintas colectividades con sus platos típicos en torno a la Plaza 25 de Mayo, tal como indicaron dirigentes de distintas entidades.

Además, se montará nuevamente el escenario móvil propiedad del Municipio para la presentación de grupos musicales, como La Gran 7 y Cabezones, a la vez que el espectáculo de cierre recaería en la figura del consagrado cantautor rosarino, Juan Carlos Baglietto, en el marco de una propuesta del Ministerio de Cultura de la Provincia a través del ciclo "Santa Fe en tu Corazón".



AGENDA CON

DIVERSAS ACTIVIDADES

En tanto, Amalia Galantti dijo que "la reunión tuvo como finalidad coordinar acciones que se están programando desde distintas secretarías, en el marco de los 140 años de Rafaela que incluyen propuestas de todo tipo, recreativas, culturales, de esparcimiento, para la familia, los amigos. Desde Jefatura de Gabinete estamos diagramando una agenda diversas actividades para que disfrute toda la comunidad”.



VOLVER A LOS ENCUENTROS,

PERO CUIDANDONOS

Por su parte, Claudio Stepffer expresó: “El año pasado, para estas fechas, estábamos analizando posibles propuestas de actividades virtuales para celebrar de algún modo el aniversario de la ciudad. El contexto dado por la situación sanitaria era desalentador ya que la incertidumbre y la imposibilidad de compartir espacios por las restricciones no nos permitió grandes despliegues”. “Hoy, el panorama es otro y estamos en condiciones de ofrecer una agenda a la altura de lo que Rafaela, sus 140 años y la comunidad rafaelina merecen. Podemos volver a la cultura del encuentro. Es inevitable sentir la alegría enorme del regreso. De todas maneras, la pandemia no terminó y los cuidados deben seguir”, concluyó.