Pasó por Santa Fe la plana mayor de Juntos por el Cambio

(Desde Santa Fe). - Para evitar la dispersión de los esfuerzos realizados por las cuatro listas durante las PASO, los presidentes nacionales de los tres Partidos que conforman Juntos por el Cambio (Alfredo Cornejo UCR, Maximiliano Ferraro C.C y Patricia Bullrich PRO) pasaron por esta capital para respaldar la lista de legisladores nacionales encabezada por Carolina Losada y Mario Barletta que competirán el próximo 14 de noviembre.

Enmarcados en un clima de algarabía triunfalista radical (donde Patricia Bullrich acaparó todas las “selfies”) los referentes nacionales enfocaron todos los cañones hacia el kirchnerismo gobernante, y la necesidad de obtener 120 diputados nacionales “para obtener la mayoría en el triunfo del 2023”, arengó Bulltich, y 5 senadores nacionales “para terminar con la hegemonía en el Senado desde 1983”, remató Cornejo.

Previamente Federico Angelini llamó a “obtener un millón de votos” el 14 de noviembre, mientras que Carolina Losada, desbordando confianza y contagiando entusiasmo en su doble rol de candidata a senadora y maestra de ceremonias del acto, le dijo previamente a nuestro Diario que confiaba en estirar la diferencia en noviembre en una elección “polarizada” con el Frente de Todos.

Mario Barletta abrió el acto con un significativo discurso de unidad para afianzar el triunfo en las generales, reseñando los esfuerzos que se habían hecho para conseguir un clima, dentro de todo de armonía, en la campaña de las PASO, donde el principal adversario a vencer era el peronismo.

Llamó la atención la ausencia del líder NEO- Evolución Maximiliano Pullaro, “de recorrida por el Sur” justificaron sus allegados, lo reemplazó en el discurso su ex compañera de boleta senatorial Carolina Piedrabuena, la única en mencionar que “hay que ganarle a Perotti”; mientras José Corral, que no quería perder la centralidad, se atribuía haber “aportado su granito” en la construcción del triunfo del 12 de setiembre. Corral tiene el reaseguro de traccionar el triunfo en esta capital el 14 de noviembre con su primera candidata a concejal Adriana Molina, y según dicen, tener manejo político en el 2023 desde algún estamento de poder.

En definitiva, tras el resultado del 12 de setiembre y las encuestas que empiezan a asomar, reinaba en el amplio solar con apacible y serena vista al riacho de acceso a Santa Fe donde se hizo el acto, la tranquilidad de sólo tener que afianzar en noviembre el triunfo del 12 de setiembre.

El objetivo de conseguir el 14 de noviembre los dos senadores por la mayoría y renovar las cinco bancas de diputados nacionales en juego, se percibía entre los presentes. No obstante – de allí el discurso de Barletta – se podían advertir ciertas “sensibilidades” de radicales “pullaristas” para con las estrategias de campaña de sus correligionarios triunfantes.

Nada que los armadores de la campaña, entre ellos Julián Galdeano, no puedan pulir con otros encuentros gastronómicos, como el compartido en la casa de uno de los precandidatos la noche anterior al acto.