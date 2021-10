Escuelas cerradas por paro de los docentes públicos

Sin señales del Gobierno provincial aún, el gremio docente de Amsafe concretó ayer un paro de 24 horas que registró un "nivel de acatamiento total" en las escuelas públicas santafesinas de todos los niveles, desde el inicial hasta el terciario. La medida de fuerza fue resuelta la semana pasada en el marco de la asamblea provincial en la que se rechazó el ofrecimiento de aumento salarial del 17 por ciento en tres tramos (10% en octubre, 5 en diciembre y 2 en enero) con el que la pauta anual trepaba a un total del 52%, teniendo en cuenta que en marzo se había acordado un 35%. Cabe recordar que esa misma propuesta fue aceptada por el gremio de docentes particulares de Sadop y los estatales de la administración pública de UPCN y ATE.

"El acatamiento de la medida de acción resuelta por asamblea fue total en Rafaela, en el departamento Castellanos y también en toda la Provincia de Santa Fe. Por el momento no hay ninguna comunicación por parte del Gobierno con respecto a una eventual convocatoria a paritaria", expresó anoche el titular de la Delegación Castellanos de Amsafe, Adrián Oesquer.

Así las cosas, si el Gobierno no realiza ninguna reapertura de la mesa de diálogo se activará un paro de 48 horas para el miércoles y jueves de la semana próxima. Si finalmente esta protesta se completa, entonces los alumnos santafesinos habrán tenido seis días de clases en dos semanas, justo en un año donde la escasa presencialidad ha generado bronca de las familias.

"Hoy cumplimos el primer día de paro del plan de lucha, no sólo por el descontento salarial sino de otros temas", sostuvo Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe La Capital en el marco de una movilización frente a la Regional IV del ministerio de Educación, que tuvo buena convocatoria pese a las malas condiciones climáticas según publicó diario El Litoral. "El gobierno debe convocarnos para resolver este conflicto", expresó Alonso, y agregó que "la solución pasa por convocar a paritarias y mejorar la propuesta salarial del gobierno, no por hacer amenazas de descuento de los días de paro".

A pesar de que el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, consideró que el paro era una reacción "desproporcionada" de los docentes de Amsafe y advirtió que se descontarán los días de paro y que sólo cobrarán el aumento aquellos trabajadores cuyos gremios hayan aceptado, la tensión parece ir en aumento. "Desproporcionado fue no poner un peso en los edificios escolares. Desproporcionado fue que en el 2020 estuvimos seis meses sin convocatoria a paritarias, Desproporcionado es amenazar con que nos van a descontar los días del paro", cuestionó Alonso a modo de respuesta.

En una actitud de bajo perfil que mantiene desde hace tiempo, la ministra de Educación de la Provincia, Adriana Cantero, admitió que causó "sorpresa" el paro de Amsafe pero de todas formas se mostró dispuesta a continuar el diálogo. La funcionaria, al igual que lo había planteado Pusineri, ratificó que la Provincia no efectuará una nueva oferta para Amsafe.

En este sentido, Alonso ratificó los días de paro para la próxima semana en caso de que no haya una nueva propuesta paritaria que contemple mejoras en el ítem salarial y en las condiciones de trabajo. "La amenaza y la extorsión profundizan el conflicto. Queremos resoluciones sobre los problemas que tenemos los docentes. Durante todo este tiempo de pandemia no pusieron un solo peso para arreglar las escuelas; faltan cargos, hay problemas en el Iapos. Estas son las cuestiones que nos preocupan", finalizó el dirigente.