Camión volcó por rama que cruzaba la ruta

Siendo las 7.00 de la mañana de ayer, personal policial de la Comisaría N° 3 de Sunchales tomó conocimiento acerca de un accidente de tránsito sobre Ruta Nacional N° 34 a la altura del km 251, en esa jurisdicción.Fue única parte involucrada en el siniestro vial un camión marca Scania color blanco, el cual era conducido por un hombre identificado como Facundo Dotti, de 26 años y domiciliado en la ciudad de Buenos Aires.Según sus dichos, el chofer trató de esquivar una rama cruzada sobre la mencionada ruta -en esos momentos se registraba un fuerte temporal de viento y lluvia- perdiendo el control del camión y provocado el vuelco del mismo sobre la banquina.Del presente suceso vial sólo resultaron daños materiales, no así personas lesionadas.Trabajó en el lugar personal policial de la Comisaría N° 3 y también prestó colaboración la Policía de Seguridad Vial Unidad Operativa N° 2 Rafaela.Un joven de 21 años, dio cuenta que en momentos en que circulaba en su motocicleta marca Honda Wave 110 al llegar a intersección con calle Arenales y su similar Chiaraviglio, observó una camioneta Fiat Strada al mando de un hombre de 33 años, y al no llegar a disminuir la velocidad, apoyó el pie en la camioneta y salió despedido, golpeando un autobús que estaba estacionado.Producto del suceso vial sufrió lesiones de carácter leves. Intervino personal de la Comisaría N° 13.En Avenida los Inmigrantes y San Lorenzo de la localidad de Lehmann, se produjo un accidente de tránsito en la jornada del martes.Formaron parte una motocicleta marca Honda Wave guiada por una joven de 16 años, y la parte restante un automóvil marca Chevrolet Aveo G3, conducido por una mujer de 38 años. Producto del mismo la adolescente sufrió lesiones de carácter leves.Actuaciones llevadas a cabo por personal de la Comisaría N° 14 de Lehmann.Personal policial tomó cuenta por parte del sistema de emergencias 911, que en una vivienda de zona norte de la ciudad, un niño de 3 años se encontraba descompensado y no podía respirar.Rápidamente en el sitio, al notar que el niño no respiraba normalmente, personal actuante trasladó en forma inmediata y con autorización y supervisión de su progenitora al niño en el móvil policial hacia el Hospital "Jaime Ferré".Mientras tanto, uno de los uniformados realizó las primeras maniobras de reanimación (RCP), para así lograr reanimar y estabilizar al menor durante el traslado hasta el nosocomio local. Allí, profesionales de la salud se hicieron cargo del niño. Intervino personal de la Subcomisaria N° 1.