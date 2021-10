Se realizará una nueva entrega de refuerzo alimentario

13 de octubre de 2021

Para poder acceder a este beneficio los requisitos son: no ser beneficiario de la "Tarjeta Alimentar", no tener un empleo formal y no recibir las viandas que se retiran en el "Comedor San Agustín" (CIC, Barranquitas y 2 de Abril).