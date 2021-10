Mirtha Legrand continúa internada con "evolución favorable"

Mirtha Legrand continúa internada en el sanatorio Mater Dei, donde ingresó el 30 de septiembre a causa de un malestar que derivó en una operación mediante la cual le colocaron dos stents por medio de un cateterismo coronario.

A 12 días de su internación, desde el centro médico difundieron un nuevo parte médico en el que se informa que la conductora mantiene una "evolución favorable".

"Se encuentra muy bien de estado de ánimo, en compañía de su familia y agradeciendo las muestras de cariño", detalla el comunicado. De no haber cambios, el equipo médico adelanta que emitirá un nuevo informe el jueves 14 a las 11 hs.

Recordemos que Mirtha ingresó al Sanatorio luego de sentir un malestar en su vivienda ubicada sobre la Avenida Libertador. Allí arribó a atenderla un médico que determinó que fuera trasladada para realizarle estudios más exhaustivos. Desde los primeros momentos estuvo acompañada por su nieta y quien lleva adelante los dos programas por El Trece, Juana Viale.

El sábado pasado, en el marco de las charlas del América Rockstars 2021 que se realizó en Uruguay, Nacho Viale reveló: "Mi abuela está muy bien. Si Dios quiere, lunes o martes se va a la casa". Y entre risas agregó: ""Ayer me sonó el teléfono, era desde el sanatorio y me asusté. Me mandaron un listado: ‘Está toda esta gente para entrar’, me dicen. Yo miro el listado, conocía a todos. ‘No, que no entre nadie, porque sino es un caos’. ‘Pero las está haciendo pasar tu abuela’, me dijeron. La llamé y le digo: ‘Abuela, escuchame…'. ‘No, yo estoy aburrida...’, me respondió. Me fijé y eran cosmetóloga, peluquera, maquilladoras".

Pese a ello, por el momento la reina de los almuerzos continuará internada en el sanatorio Mater Dei.