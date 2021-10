Un nuevo capítulo del Clausura de Inferiores en la Primera A

El torneode ladepuso en disputa su segundo capítulo.En dicha ocasión, Argentino Quilmes recibió a Atlético de Rafaela, Sportivo fue a Sunchales con Libertad, en barrio Los Nogales se midieron Ferro y Ben Hur, mientras que 9 de Julio recibió a Peñarol. En San Cristóbal, Independiente recibió a Unión.También, lo ocurrido en las dos Infantiles que finalmente seguirán siendo competitivas.Todo lo ocurrido, resultados, goleadores y próxima fecha:Argentino Quilmes 2 (Patricio López y Rodrigo Alarcón) - Atlético de Rafaela 0, Dep. Libertad 0 - Sportivo Norte 1 (Isaias Bravo), Independiente San Cristóbal 0 – Unión 2 (Alexis Martínez y Uriel Porra), Ferrocarril del Estado 1 (César Cainero) - Ben Hur 1 (Juan Bessone), 9 de Julio 1 (Diego Castro) – Peñarol 2 (Lautaro Rodríguez y Santiago Anso).Argentino Quilmes 0 - Atlético de Rafaela 2 (Santino Stricker x 2), Dep. Libertad 0 - Sportivo Norte 4 (Santiago Colasso x 2, Ian Ferreyra y Kevin Domínguez), Independiente San Cristóbal 1 (Benjamín Benítez) – Unión 2 (Jonathan Dos Santos y Uriel Funes), Ferrocarril del Estado 1 (Ramiro Santos) - Ben Hur 1 (Facundo Corbat), 9 de Julio 3 (Luka Zanoni x 3) – Peñarol 1 (Brian Bork).Ferrocarril del Estado 3 (Luca Zbrun x 2 y Luciano Comba) - Ben Hur 0, 9 de Julio 0 – Peñarol 2 (Rafael Russo y Marcelo Alfonzo).Argentino Quilmes 2 (Claudio Báez y Alexis Aguilar) - Atlético de Rafaela 6 (Francisco Tarallo, Rodrigo Vázquez x 2, Vicente Scarafía, Santino Sánchez, Jorge Sarponti), Dep. Libertad 3 (Bautista Beccaría, Brian Crespín y Santiago Culasso) - Sportivo Norte 0, Independiente San Cristóbal 0 - Unión 4 (Matías Bertero x 3 y Mateo Bujonok), Ferrocarril del Estado 2 (Alan Sosa x 2) - Ben Hur 0, 9 de Julio 1 (Leonel Luque) – Peñarol 1 (Tomás Molina).Argentino Quilmes 0 - Atlético de Rafaela 3 (Santino Boidi, Diego Maciel y Alejo Gómez), Dep. Libertad 1 (Catriel De Los Santos) - Sportivo Norte 2 (Gabriel Feulien y Tiago Campos), Independiente San Cristóbal 1 (Mateo Bracaccini) – Unión 3 (Gerónimo Autino, Stéfano Casale y Pedro Barra), Ferrocarril del Estado 0 - Ben Hur 1 (Faustino Ojeda), 9 de Julio 0 – Peñarol 2 (Fabio Ledesma y Walter Barboza).Dep. Libertad 0 - Sportivo Norte 3 (Tiziano Lelli x 2 y Santiago Suárez), Ferrocarril del Estado 0 - Ben Hur 2 (Bautista Zapata y Benjamín Mari), 9 de Julio 2 (Luca Viotti x 2) – Peñarol 0.Atlético de Rafaela 1 (Benjamín Mendoza) – Argentino Quilmes 0, Sportivo Norte 1 (Brian Alvarez) – Dep. Libertad 1 (Augusto Turco), Unión 5 (Alfonso Jamud x 2, Juan M. Scarafía x 2 y Lautaro Taborda) – Independiente San Cristóbal 1 (Máximo Rodríguez), Ben Hur 0 – Ferrocarril del Estado 2 (Benjamín Jaqui x 2), Peñarol 0 – 9 de Julio 4 (Santiago Di nono x 2, Alberto Boffelli y Juan Castañera).Sportivo Norte 0 – Dep. Libertad 0, Unión 3 (Bruno Morlachi, Mateo Barra y Genaro Barraza) – Independiente San Cristóbal 1 (Axel Goyenechea), Ben Hur 2 (Tomás Magaldi x 2) – Ferrocarril del Estado 0, Peñarol 1 (Ezequiel Suárez) – 9 de Julio 0.Unión de Sunchales vs Ferrocarril del Estado, Sportivo Norte vs Independiente San Cristóbal, Atlético de Rafaela vs Dep. Libertad, Peñarol vs Argentino Quilmes, Ben Hur vs 9 de Julio.en los juegos de Infantiles se invierten las localías.