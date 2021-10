Sportivo Norte y un cumpleaños a puro festejos en Barranquitas

Sportivo Norte tuvo un cumpleaños feliz. Ayer, 12 de octubre, festejó sus 90 años de vida y lo hizo con un gran acto en su estadio, con la presencia de sus hinchas, actuales deportistas y ex jugadores y reconocidas figuras que supieron vestir la casaca del ‘Negro’ a lo largo del tiempo.



Y los festejos no terminaron anoche, seguirán el próximo sábado con una cena show (ver aparte).



El sencillo y emotivo acto comenzó con una entrega de plaqueta al fútbol femenino del club, en manos de Claudio Oronas, su actual presidente. Luego se proyectó un video con diferentes recuerdos de los Regionales de la década del 80’.



Luego hubo un encuentro amistoso entre viejas glorias de la institución ante los integrantes del primer equipo liguista.



UN EMOTIVO MENSAJE



El club Sportivo Norte compartió en sus redes sociales el siguiente mensaje en alusión a este nuevo aniversario de vida.

“SPORTIVO... Que carajos es Sportivo?? No es un jugador, ni un plantel, no es un técnico, un dirigente, mucho menos una comisión directiva. No es siquiera un gol, un recuerdo o un campeonato!

Es todo lo que genera, es una forma de ir por más, son las lágrimas que dejaste tiradas por ahí (de las dulces y de las otras), son los pesos que ahorraste para poder viajar o pagar el carnet, es esa camiseta vieja que te queda chica pero que está cargada de anécdotas, es ese relato de gol que vas repitiendo cuando no llegas a algún lado, es tu hijo o tu sobrino con la camiseta que le llega a las rodillas, es cada minuto que dentro o fuera de la cancha estuviste pensando amargado en por qué m.....te calienta tanto, si es solo fútbol? Noooo!! No es fútbol, es uno de los motores de alegrías y tristezas más grandes de tu existencia, es lo más importante de la parte menos importante de tu vida! Es lo que te hizo llorar, reír y volver a llorar ( y las que faltan por vivir todavía!) Por eso y por ser el club (no equipo, CLUB) más lindo de mi vida...

FELICES 90 AÑOS GLORIOSO SPORTIVO! MI SPORTIVO! MI VIDA Y MI PASION!!!

.....que suenen los tambores sonando sin parar, que la fiesta de los negros, es fiesta popular!!! ...”



MÁS FESTEJOS



El próximo sábado 16 de octubre las celebraciones de la institución del norte de nuestra ciudad continuarán con una cena show. Las tarjetas para la misma se pueden adquirir en la secretaría de la entidad y sus valores son los siguientes: $ 1300 (Mayores) y $ 900 (Menores, de 5 a 10 años).