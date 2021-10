Inicio de triangulares U17

Este lunes comenzaron los triangulares U17 del Federativo de Clubes en toda la provincia. Clasificarán tras ida y vuelta los primeros y segundos de zona. Hubo mayoría de victorias para los equipos (son 5) de la ARB.

Estos fueron los resultados de esta ida en la Zona Centro Norte:

Zona G: Santa Rosa de Santa Fe, 9 de Julio de Rafaela, Central Olímpico de Ceres. Ida en Rafaela y vuelta en Ceres.

9 de Julio 60 vs. Central Ceres 94; Central Ceres 88 vs. Santa Rosa 58; Santa Rosa 65 vs. 9 de Julio 73.

Zona H: Macabi de Santa Fe, Atlético Rafaela, Círculo Recreativo de Vera. Ida en Santa Fe y vuelta en Vera.

Macabi 79 vs. Círculo Vera 69; Círculo Vera 66 vs. Atlético Rafaela 93; Atlético Rafaela 66 vs. Macabi 48.

Zona I: Unión de Santa Fe Unión de Sunchales, Colón de San Justo. Ida en San Justo y vuelta en Santa Fe.

Colón de San Justo 80 vs. Unión de Sunchales 73; Unión de Sunchales 67 vs. Unión de Santa Fe 60; Unión de Santa Fe 71 vs. Colón de San Justo 78.

Zona J: Rivadavia Juniors de Santa Fe, Libertad de Sunchales, Platense de Reconquista. Ida en Reconquista y vuelta en Sunchales.

Platense 59 vs. Libertad 64; Libertad 91 vs. Rivadavia 68 y Rivadavia 75 vs. Platense 78.

Zona L: República del Oeste de Santa Fe, Independiente de Rafaela, Cacu de Ceres. Ida en Ceres y vuelta en Santa Fe.

Cacu de Ceres 64 vs. República del Oeste 50; República del Oeste 51 vs. Independiente 54; Independiente 72 vs. Cacu de Ceres 70.