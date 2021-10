La sinceridad de Valentino Rossi

El veterano piloto italiano Valentino Rossi confesó este martes que no se siente preparado para el retiro del Moto GP, la máxima categoría del motociclismo mundial, a pesar de haber anunciado que dejará de competir una vez finalizada esta temporada. "Pensando en Valencia (donde se correrá la última carrera del año) entré en pánico porque no me siento preparado todavía para dejar de ser un piloto de Moto GP", dijo el múltiple campeón mundial italiano en declaraciones al sitio DAZN que reprodujo ANSA.

"Cuando anuncié mi retiro en Austria no me sentía condicionado por mis palabras, pero ahora es distinto porque mi vida cambiará por completo", añadió "Il Dottore", de 42 años y uno de los máximos ídolos para los argentinos que siguen el motociclismo. "Hace 15 años que se habla de mi retiro, pero nunca me había preocupado. Decirle adiós al mundial de motociclismo no será fácil porque creo estar en un buen momento, a pesar de todo", cerró.

Faltan tres Grandes Premios para que el italiano se despida: el de Emilia-Romagna, que se correrá en Misano el 24 de octubre; el de Portugal, el 7 de noviembre; y el de la Comunidad Valenciana, que se llevará a cabo una semana después.