Subieron los casos de Covid tras el fin de semana largo

El Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 horas fueron reportados en todo el país 1.064 nuevos casos de coronavirus y otras 56 muertes. De acuerdo con el último parte oficial, el total de decesos desde el comienzo de la pandemia es de 115.547, mientras que los contagiados suman ya 5.267.339.

Mientras tanto, la última etapa de la campaña de inmunización contra el Covid-19 consensuada por el Consejo Federal de Salud arrancó ayer con la vacunación a menores de entre 3 y 11 años con comorbilidades.

Del total de personas infectadas, 5.134.604 ya se recuperaron, mientras que 17.188 aún están cursando la enfermedad.

Además se informó que son 920 los pacientes con coronavirus internados en terapia intensiva, en tanto que el porcentaje de ocupación de camas del servicio para todas las patologías en establecimientos de salud públicos y privados es del 35,1% a nivel nacional y de 40,8% en el AMBA.

En las últimas 24 horas continuó siendo bajo el número de testeos, 36.731, con un índice de positividad del 2,89%, y el total asciende ahora a 24.289.731. La provincia de Buenos Aires confirmó 369 nuevos contagios, por lo que ahora totaliza 2.062.243. La ciudad de Buenos Aires, por su parte, reportó 207 casos (514.182); Catamarca, 41 (51.291); Chaco, 18 (100.340); Chubut, 39 (83.155); Corrientes, 11 (92.595); Córdoba, 87 (517.864); y Entre Ríos, 22 (136.734).

Formosa informó 7 contagios (62.105); Jujuy, 11 (48.130); La Pampa, 11 (68.381); La Rioja, 13 (33.515); Mendoza, 12 (164.987); Misiones, 0 (36.440); Neuquén, 15 (113.373); y Río Negro, 44 (100.408).

Salta tuvo 15 casos (84.554); San Juan, 15 (69.945); San Luis, 0 (80.496); Santa Cruz, 9 (59.510); Santa Fe, 29 (469.451); Santiago del Estero, 18 (81.515); Tierra del Fuego, -1 (32.382); y Tucumán, 72 (203.743).

Del total de muertes reportadas ayer, 39 son hombres y 17 son mujeres. Las provincias que más decesos registraron fueron Buenos Aires, Salta y Entre Ríos con 23, 8 y 6 fallecidos respectivamente.



SE EVALÚA DAR UNA

TERCERA DOSIS

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, dijo que se evalúa dar una tercera dosis de las vacunas contra el coronavirus, en primer lugar para el personal de salud y para los inmunodeprimidos. La ministra sostuvo que la del coronavirus "es una vacuna como la antigripal, su inmunidad no es de por vida, desde un principio se supo que se iba a necesitar algún refuerzo". Y agregó: "Estamos analizando la posibilidad de aplicar un refuerzo a las personas que se vacunaron al principio del Plan de Vacunación cuando se cumpla un año de la inoculación. Se trata del personal de salud y las personas inmunodeprimidas".

Vizzotti también se refirió al anunció que hizo la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la necesidad de una tercera dosis para quienes hayan recibido la vacuna Sinopharm. "La Sinopharm, al ser una vacuna no activada, los anticuerpos no duran tanto tiempo y eso fue lo que dijo la OMS. La mayoría de las vacunas producidas por este laboratorio fueron para los menores de 50 años, en docentes, y fue llegando para la gente más joven".

En declaraciones radiales, la ministra también comentó que las primeras personas que recibirán la tercera dosis serán "los que recibieron Sinopharm y son mayores de 60, que van a ser considerados en esa evaluación". Además, aseguró que desde la cartera sanitaria están trabajando "con expertos, las áreas técnicas del ministerio y los ministros" para evaluar "antes de fin de año la necesidad de un refuerzo en función de los riesgos".

Y al referirse a la vacunación de menores de 3 a 11 años, que comenzó este martes en casi todo el país, la ministra indicó: "Es importante tener una herramienta preventiva en pediatría, no solo por los niños de alto riesgo, sino porque también va a tener un efecto importante en disminuir la trasmisión del virus sobre todo en los entornos intrafamiliares".