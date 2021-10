Otro día sin casos

Por segunda jornada consecutiva, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud no comunicó nuevos casos de coronavirus en Rafaela, que acumula 14.781, de los cuáles 3 se encuentran activos, 10 son los vecinos aislados y 14.458 los recuperados, mientras que los decesos de ciudadanos rafaelinos se mantienen en 320 desde hace 35 días. Tampoco se registran pacientes internados con Covid-19 en UTI y en sala general del Hospital local. A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 31 contagios de Covid-19 en el territorio santafesino, que suma 469.443, y como dato alentador, por 5to día consecutivo no se contabilizaron muertes, totalizando 8.576 víctimas fatales. Rosario registró 15 afectados, Gálvez 4, María Juana 3 y Venado Tuerto 2, mientras que la ciudad de Santa Fe no reportó nuevos positivos. En la provincia hay 714 pacientes activos y 460.153 recuperados.