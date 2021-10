Docentes públicos ratificaron el paro para este miércoles

Después de rechazar la propuesta de aumento salarial del 17 % en tres tramos, los docentes de las escuelas públicas santafesinas ratificaron la primera jornada de paro lanzada para este miércoles y la huelga de 48 horas prevista para la semana próxima. El gremio que nuclea a los educadores de escuelas públicas (AMSAFE) es el único de los sindicatos de la administración pública santafesina que se opuso al último tramo del incremento salarial que, en el año, suma una suba del 52%. De acuerdo con esa decisión, AMSAFE lanzó un paro para hoy y también para el miércoles y jueves de la semana próxima. Mientras tanto, desde el gobierno provincial advirtieron que descontarán el día a los maestros que adhieran a la huelga.

Tras la asamblea de la semana pasada, Sonia Alesso, secretaria general de AMSAFE Provincial explicó que “en algunos departamento se impuso la aceptación y en otros el rechazo. Finalmente, se impuso en rechazo”, por poco menos de tres mil votos. “Lo que marca esta votación es el malestar por un lado por la política salarial y por otro la necesidad de adelantar los tramos, que en vez de que sean tres, que sean dos”, añadió la gremialista. Según agregó Alesso, otro de los reclamos del sector docente está vinculado al funcionamiento del IAPOS. “Tenemos problemas en todas las delegaciones de la provincia con el cobro de plus, no prestaciones en algunos departamentos y aumentos de talonarios de la obra social”, sostuvo. Asimismo, remarcó que “el blanqueo se tendría que haber hecho este año y se terminará haciendo el año que viene". Alesso reconoció que en un principio la oferta salarial “había caído bien”, pero advirtió que “los que votan son los docentes”. De todos modos, la secretaria general de AMSAFE dijo que espera “que no se rompa el ámbito paritario y se pueda seguir discutiendo”.



CANTERO, SORPRENDIDA

Por su parte, y ante el rechazo de los docentes de AMSAFE a la oferta salarial que realizó el Gobierno de Santa Fe a todos los trabajadores de la administración pública, la ministra de Educación, Adriana Cantero, se mostró sorprendida por la medida de fuerza que implica "interrumpir la presencialidad que tanto costó recuperar". En diálogo con Aire Digital, Cantero adelantó que el Gobierno ratificará la propuesta. "Trabajamos mucho con el sector educativo sobre las expectativas de mejoras, fue considerado prioritario al momento de la vacunación, tanto es así que fuimos la primera provincia que vacunamos titulares e interinos con el objetivo de recuperar la presencialidad, asistimos con Boleto Educativo Gratuito, que implica una mejora indirecta del salario y que no tienen otros trabajadores. Además, fuimos a una negociación donde acordamos los aspectos pedagógicos solicitados y estuvimos atentos a sus reclamos", aseguró.

"Estuvimos atentos y durante las comunicaciones previas las expectativas del sector eran del 12 % y nosotros ofrecimos 17%, poniendo el aumento en 52% anual y ubicando a Santa Fe a la vanguardia de las negociaciones. Sorprende no solo el rechazo de la propuesta, que todos los demás trabajadores consideraron buena, sino que además la respuesta sea interrumpir la presencialidad que tanto nos costó recuperar", comentó la ministra.



DÍA DE DESCUENTO

Cabe consignar que durante los últimos días, tras conocerse el rechazo de AMSAFE, el ministro de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, anunció que a los docentes de escuelas públicas que se adhieran al paro convocado para hoy se les descontará el día y atribuyó la negativa a aceptar el aumento salarial ofrecido por el Gobierno "a una situación interna" del gremio que los representa. "El día que no se trabaja, o el día de clase que se pierde, es un día que no se liquida", dijo en rueda de prensa Pusineri, quien reivindicó el de huelga "como un derecho humano fundamental".