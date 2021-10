El Concejo comenzó a hablar de presupuesto y tributaria

Los concejales mantuvieron una reunión de comisión en la mañana de este martes, en la que trataron varios proyectos y dieron despacho a cinco que serán votados este jueves en la sesión ordinaria. Además, aprovecharon para comenzar a intercambiar opiniones respecto a los proyectos de Presupuesto y Tributaria 2022, donde el concejal Jorge Muriel indicó, que “la idea es poder votar Tributaria antes del 10 de diciembre con la actual conformación de este Cuerpo y dejar Presupuesto para el nuevo Concejo”.

Respecto a los proyectos que recibieron despacho ayer, tal como se anticipó, está el presentado por el bloque del Frente Juntos solicitando a través de un proyecto de Resolución, la reubicación de la actual estructura de la Jefatura de Policías de la URV. “Este es un proyecto que lo venimos charlando desde hace un buen tiempo, con el intendente, con el gobernador, con la gente de seguridad, de hecho, la semana pasada charlé con Jorge Lagna y Bruno Rossini del tema. Es una necesidad inminente, más allá de la refuncionalización del Área Central que yo lo planteo en los fundamentos como una cuestión importante. Es un edificio emblemático que como dije, ya cumplió su función en el centro de la ciudad, con una Alcaidía totalmente colapsada, por lo que entendemos que es el momento de trasladar a toda la URV, a un lugar que también sea beneficioso para el tema seguridad y logística”.

Por su parte, el concejal Leonardo Viotti, dijo que “en el marco de la obra de refuncionalización del Área Central, se planteó lo de la reubicación de la URV; tengamos en cuenta que en pleno centro tenemos prácticamente una cárcel. Cuando el edificio fue construido en ese lugar, hace ya más de 100 años, eso era un extremo de la ciudad y hoy está en una zona céntrica, por lo cual hay que empezar a pensar en su traslado. Igualmente, creo que hay otras urgencias en esto momentos, más allá de poder empezar a pensar en este tema y después en qué hacer en ese edificio público que está en buenas condiciones”.



PEDIDO POR OBRAS

Desde el bloque de Cambiemos, se elevó un pedido solicitando que a través de la Secretaría que corresponda, se realice la concreción del ordenamiento del tránsito vehicular y peatonal en el cruce de Hipólito Irigoyen esquina Marchini al este y Vieytes al oeste, mediante la instalación de semáforos o lo que considere apropiado para dicha intersección.

Al respecto, Marta Pascual, que será miembro informante en la sesión del jueves, explicó que “este es un pedido que yo había hecho en 2019 y en donde me habían contestado que estaba en el presupuesto 2020, y la obra no se terminó ejecutando. Al día de hoy lo que estoy pidiendo, dada la gran afluencia de tránsito que hay en ese sector, es que implementen algún tipo de medida, que puede ser otra rotonda o algún sistema de ordenamiento del tránsito en ese lugar, o lo que consideran adecuado para garantizar una mejor seguridad vial.

En tanto, otro proyecto que también presentó Cambiemos, en función del reclamo de varios vecinos, está relacionado con el crecimiento que ha tenido Rafaela, tanto hacia el norte como hacia el sur, con la conformación de nuevos barrios, y por ende la necesidad de obras de saneamiento y transitabilidad.

Pascual, explicó que piden información referida a la ejecución de la obra de pavimentación y desagües pluviales, en el sector de Bv. Yrigoyen entre calles Marchini / Vieytes al norte y calle Colombia al sur: “Estaban haciendo los estudios preliminares para definir la planimetría y a continuación la elaboración del proyecto para pavimento y desagües pluviales, “esto me respondieron en julio del 2020, donde habían abierto un expediente para que una vez aprobado el proyecto, se inicien las gestiones para conseguir el financiamiento; lo que estamos preguntando es en qué etapa está ese expediente”.



PEDIDO DE INFORMES

Este jueves, en la sesión se votará un pedido de informes sobre los inmuebles que alquila el Municipio, donde la concejal de Cambiemos, Marta Pascual, también será miembro informante: “Es un pedido de informes respecto a los inmuebles, propiedad de terceros que alquila el Municipio, donde funcionan algunas dependencias, es un pedido que ya había hecho hace casi un año; la respuesta había sido que nos iban a informar por el sistema de información georreferenciada, donde nos dieron acceso la semana pasada a través de una clave y podemos ver todos los inmuebles, propiedad del Municipio, donde funciona alguna dependencia. También podemos ver terrenos baldíos, plazas, pero no los inmuebles que la Municipalidad alquila a terceros. Por eso reiteramos el pedido, ya que no tenemos acceso a través de ese sistema a esa información complementaria”.



CONTROLES DE TRÁNSITO

En la sesión de mañana también se tratará el proyecto del concejal Lisandro Mársico, solicitando intensificar los controles y operativos de tránsito que se desarrollan en los diferentes sectores de la ciudad y que se ejecutan desde la Dirección de Protección Vial y Comunitaria, apuntando principalmente a reducir el impacto de la siniestralidad vial.