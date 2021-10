Quedó preso profesor que abusó de tres alumnas

En la edición del lunes último, desde estas páginas de LA OPINION titulábamos "Profesor imputado por abusar de tres alumnas - Pedirán la prisión preventiva del docente investigado".

En la especie informativa hacíamos referencia a que el domingo 10 del corriente, un profesor de educación física de 45 años, que labora en un establecimiento educativo de la ciudad de Santa Fe, fue imputado como autor de delitos contra la integridad sexual de tres de sus alumnas menores de edad en la escuela de nivel inicial de esa ciudad.

Cabe destacar que las víctimas cursaban el jardín de infantes de la institución educativa.



PRISION

PREVENTIVA

La justicia santafesina actuó con premura, ya que al día siguiente de la imputación, el juez Gustavo Urdiales ordenó la prisión preventiva del docente al que se investiga como autor de delitos contra la integridad sexual de al menos tres de sus alumnas menores de edad en la institución educativa de nivel inicial de la capital provincial.

La medida cautelar fue dispuesta por el magistrado a raíz del pedido formulado por el fiscal Matías Broggi, quien tiene a su cargo la dirección de la investigación.

“El juez informó que dará por escrito y en el plazo de ley los fundamentos de su decisión”, aclaró el fiscal. No obstante, explicó que “en función de los requisitos que plantea el Código Procesal Penal para el dictado de una prisión preventiva, podemos deducir que el magistrado entendió que están acreditados –con el grado de probabilidad exigible en esta instancia del proceso– la existencia de los hechos ilícitos y la autoría material”.

Broggi valoró que “el magistrado rechazó disponer medidas alternativas a la prisión preventiva, a pesar de que la defensa propuso medidas de distancia, prohibición de contacto y una fianza personal millonaria”.



AUDIENCIA

El fiscal hizo hincapié en “algunas de las evidencias que desplegamos en la audiencia” y enumeró “las declaraciones de las víctimas y de un niño más, las pericias médicas que ya se realizaron y los informes psicológicos”. Asimismo, adelantó que “hay una cuarta denuncia que aún no fue imputada y esperamos hacerlo en los próximos días”.

Broggi también informó que “en la audiencia de hoy (por el lunes) declararon las madres de las tres víctimas y también lo hizo el imputado”.

Consultado por periodistas luego de la audiencia, el fiscal sostuvo que “la defensa analizó sólo una de las tres denuncias que se hicieron”. También le preguntaron acerca de un posible abuso intrafamiliar y respondió que “hasta el momento, ninguna de las víctimas se refirió en ese sentido en ningún momento de la investigación”.

Por último, Broggi respondió una consulta acerca del “Síndrome de Alienación Parental (SAP)” y dijo que “el Colegio de Psicólogos de Santa Fe ya dio su opinión técnica al respecto y sostuvo que recurrir a esta posibilidad es una falta ética”. En tal sentido, concluyó que “no tengo más nada que decir al respecto, creo que ya está todo dicho por los psicólogos”.



LOS HECHOS

“La investigación se inició a raíz de las denuncias radicadas por las madres de dos víctimas”, explicó el fiscal.

En tal sentido, remarcó que “las denuncias fueron radicadas por separado, pero casi simultáneamente y fueron hechas en dos comisarías distintas de la ciudad” y agregó que “cuando a una de las denunciantes se le preguntó si sabía de otro caso, dijo que no”.

En relación a los ilícitos, el fiscal sostuvo que “la hipótesis que sostenemos es que el imputado se aprovechó de que en su carácter de docente quedaba a solas con los alumnos y alumnas durante sus clases y de la posición de autoridad que tenía sobre todos los niños y niñas del jardín de infantes para que no mencionaran nada de lo ocurrido”.

El fiscal Broggi recordó que “el docente que quedó en prisión preventiva es investigado como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado porque, al momento de los ilícitos, era el encargado de la educación y de la guarda de las víctimas”.