Netflix está desarrollando "That 90s Show", una secuela de "That 70s Show"

Netflix anunció que se encuentra preparando una secuela de "That 70s Show", la serie que se emitió de 1998 a 2006 en las pantallas de Fox; la cual se llamará "That 90s Show" y contará con los creadores originales de la franquicia.

De esta manera, los creadores y guionistas de la serie original, Bonnie y Terry Turner, participarán como guionistas y productores en colaboración con su hija Lindsey Turner.

Según reza la sinopsis oficial, la historia regresará a Wisconsin en 1995 y Leia Forman, hija de Eric y Donna, visitará a sus abuelos durante el verano, en donde se une a una nueva generación creciendo en Point Place, y seguramente explorarán las formas de vivir y pensar que tenían los adolescentes en esa década, justo como lo hizo "That 70s Show" en 1998.

El showrunner de esta secuela será Gregg Mettler.

Recordemos que "That 70s Show" ya tuvo un spinoff en 2012 llamado "That 80s Show", del cual se emitieron solo 13 episodios.

Por el momento, lo único que se sabe es que la serie contará con 10 episodios y será exclusiva de Netflix.

"That 70s Show" siguió a un grupo de amigos adolescentes en la década de 1970 en Wisconsin y obtuvo 16 nominaciones al Emmy. El reparto de la serie original "That 70s Show" también incluía a Topher Grace, Laura Prepon, Ashton Kutcher, Mila Kunis, Danny Masterson, Wilmer Valderrama y Josh Meyers.

De acuerdo al sitio “The Hollywood Reporter”, al menos dos de los miembros originales estarían de regreso en la secuela de la serie de Fox. En tal sentido, los que habrían firmado para revivir sus personajes son Kurtwood Smith (Red Forman) y Debra Jo Rupp (Kitty Forman), pero se espera que más parte del elenco pueda firmar.